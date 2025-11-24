Алкарас и Синер скоро ще имат сериозна конкуренция

Карлос Алкарас и Яник Синер може и да доминират в мъжкия тенис, но според изпълнителния директор на Международната федерация (ITF) - Рос Хътчинс, скоро ще се появи нова вълна от претенденти, предаде агенция „Ройтерс“.

Алкарас и Синер си поделиха титлите в турнирите от Големия шлем за втора поредна година и се срещнаха в общо шест финала, като така затвърдиха доминацията си в мъжкия тенис. Това стана след отказването на трима от „четиримата големи“ - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Анди Мъри. Единствено 38-годишният Новак Джокович изглежда като заплаха за двамата, но дори той не успява да им се противопостави през последната година.

„Вълнуващо е, нали? Всеки път като виждаме невероятни състезатели да слагат край на кариерите си, изглежда сякаш двама, четирима, шестима, осем нови играчи се появяват и вдигат нивото“, каза Хътчинс.

„Имали сме исторически шампиони, невероятни играчи в миналото. Но тези двамата продължават да вдигат нивото си. Сервисите им се подобряват, форхендите им се подобряват, движението и психиката им - също. Извеждат спорта до нови висоти, а хората нямат търпение да ги видят на корта. В тениса, обаче, има силна група играчи и зад тях“, добави британецът.

Въпреки че испанецът и италианецът напреднаха пред останалите с 10-те си титли от Големия шлем, според Хътчинс има изгряващи таланти като бразилеца Жоао Фонсека, които ще им се противопоставят в най-скоро време. Фонсека спечели първата си титла в тура на АТП миналия месец. 19-годишният тенисист вече е в топ 25 в света, след като започна годината на 145-о място.

Американският тийнеджър Лърнър Тиен впечатли по време на турнира в Мец, където завоюва първа титла в кариерата си. 20-годишният представител на Чехия Якуб Меншик триумфира срещу своя ментор Новак Джокович в Маями през март.

„Алкарас и Синер се отдалечиха от останалите с успехите си, но има други млади играчи като Фонсека… не бих се изненадал, ако някой друг направи пробив. Мъри и Джокович пробиха след като Надал и Федерер вече бяха на върха. Преди винаги е имало подобни случаи. Така че няма как да се предвиди какво ще стане догодина“, коментира още Рос Хътчинс.

Снимки: Imago