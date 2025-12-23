Пет контроли за Спартак (Плевен), възможни са и още

На 7 януари следващата година, Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига. Сборът е в 14:30 часа. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Вече са договорени пет. Има възможност за още два спаринга, но те не са задължителни.
Програмата за контролите:
17 януари: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)
21 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник
24 януари: Янтра (Габрово) – Спартак (Плевен)
28 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник
31 януари: Берое (Стара Загора) – Спартак (Плевен)
4 февруари: ФК Севлиево – Спартак (Плевен)
7 февруари: Етър (Велико Търново) – Спартак (Плевен)