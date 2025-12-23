Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Пет контроли за Спартак (Плевен), възможни са и още

Пет контроли за Спартак (Плевен), възможни са и още

  • 23 дек 2025 | 08:01
  • 581
  • 0

На 7 януари следващата година, Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига. Сборът е в 14:30 часа. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Вече са договорени пет. Има възможност за още два спаринга, но те не са задължителни.

Програмата за контролите:

17 януари: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)

21 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

24 януари: Янтра (Габрово)Спартак (Плевен)

28 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

31 януари: Берое (Стара Загора) – Спартак (Плевен)

4 февруари: ФК СевлиевоСпартак (Плевен)

7 февруари: Етър (Велико Търново) – Спартак (Плевен)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

  • 23 дек 2025 | 00:56
  • 1781
  • 0
Вихрен привлече опитен вратар

Вихрен привлече опитен вратар

  • 22 дек 2025 | 19:33
  • 4486
  • 1
Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

  • 22 дек 2025 | 19:00
  • 3044
  • 0
Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 30950
  • 48
90% от "Армията" вече са с козирка

90% от "Армията" вече са с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 30655
  • 295
Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

  • 22 дек 2025 | 16:09
  • 2264
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 17218
  • 8
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 3883
  • 12
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 19941
  • 12
Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 1873
  • 0
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1281
  • 0
Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

  • 23 дек 2025 | 07:30
  • 1115
  • 0