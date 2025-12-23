Пет контроли за Спартак (Плевен), възможни са и още

На 7 януари следващата година, Спартак (Плевен) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Втора лига. Сборът е в 14:30 часа. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Вече са договорени пет. Има възможност за още два спаринга, но те не са задължителни.

Програмата за контролите:

17 януари: Монтана (Монтана) – Спартак (Плевен)

21 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

24 януари: Янтра (Габрово) – Спартак (Плевен)

28 януари: Спартак (Плевен) – търси се съперник

31 януари: Берое (Стара Загора) – Спартак (Плевен)

4 февруари: ФК Севлиево – Спартак (Плевен)

7 февруари: Етър (Велико Търново) – Спартак (Плевен)