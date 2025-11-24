Спартак (Пл) взе своето срещу Лудогорец II

Спартак (Плевен) победи с 2:0 дублиращия тим на Лудогорец в среща от XVII кръг на Втора лига. Футболистите на Красимир Бислимов изковаха успеха си преди почивката, когато в рамките на десетина минути реализираха две попадения в мрежата на тима от Разград. Първо опитният Васил Шопов даде аванс на домакините, а след това Мартин Трифонов удвои преднината. Така плевенчани взеха важни точки в борбата за оцеляване. В следващия кръг Спартак ще гостува на втория тим на ЦСКА, а "орлите" посрещат у дома Етър, който в последния кръг записа убедителен успех срещу Марек.