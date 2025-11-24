Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Спартак (Пл) взе своето срещу Лудогорец II

Спартак (Пл) взе своето срещу Лудогорец II

  • 24 ное 2025 | 16:26
  • 187
  • 0
Спартак (Пл) взе своето срещу Лудогорец II

Спартак (Плевен) победи с 2:0 дублиращия тим на Лудогорец в среща от XVII кръг на Втора лига. Футболистите на Красимир Бислимов изковаха успеха си преди почивката, когато в рамките на десетина минути реализираха две попадения в мрежата на тима от Разград. Първо опитният Васил Шопов даде аванс на домакините, а след това Мартин Трифонов удвои преднината. Така плевенчани взеха важни точки в борбата за оцеляване. В следващия кръг Спартак ще гостува на втория тим на ЦСКА, а "орлите" посрещат у дома Етър, който в последния кръг записа убедителен успех срещу Марек

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3669
  • 6
Опитни шведски треньори влязоха в щаба на Пер-Матиас Хьогмо

Опитни шведски треньори влязоха в щаба на Пер-Матиас Хьогмо

  • 24 ное 2025 | 14:50
  • 638
  • 0
Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

  • 24 ное 2025 | 14:04
  • 8934
  • 7
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 30585
  • 8
Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

  • 24 ное 2025 | 13:35
  • 9546
  • 10
България U16 с две контролни срещи в Унгария

България U16 с две контролни срещи в Унгария

  • 24 ное 2025 | 13:32
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 30585
  • 8
11-те на Ботев (Враца) и Славия

11-те на Ботев (Враца) и Славия

  • 24 ное 2025 | 16:23
  • 725
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 20297
  • 55
Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3669
  • 6
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 7513
  • 4
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 4126
  • 1