  2. Болоня
  Италиано: Това е исторически мач за целия град

Италиано: Това е исторически мач за целия град

  • 21 дек 2025 | 16:00
  • 940
  • 0
Италиано: Това е исторически мач за целия град

Старши треньорът на Болоня Винченцо Италиано коментира утрешния двубой срещу Наполи. Двата отбора излизат един срещу друг във финала за Суперкупата на Италия в Саудитска Арабия. На полуфиналите Болоня отстрани Интер след дузпи.

"Залогът е голям. Това е исторически мач за целия град. Трябва да запазим енергията си и да изиграем страхотен мач, да сме подготвени добре психологически. Има мачове, в които психологическият аспект е много важен, трябва да си силен за 90 минути. На полуфинала ние не загубихме концентрация и бяхме възнаградени", заяви Италиано.

"Ние сме прекрасен отбор от човешка гледна точка. Всеки говори и мотивира останалите да дават най-доброто от себе си. Да имаш само един лидер не е най-добрият вариант. Не сме притеснени, има очакване и вълнение. Трябва да сме напълно концентрирани върху това, което трябва да направим утре. Радостта от победата на полуфинала може да ни помогне да се възстановим по-бързо", допълни той.

Опитният Лоренцо Де Силвестри също сподели очакванията си за двубоя: "Това е първият ми финал за Суперкупата. Играли сме мачове като този, но помниш какво се е случило в края, а не какво си правил преди това. Утрешният двубой има голям залог. Не може да се подготвяш за подобен мач, както си се подготвял за предишния. Искаме да донесем радост на себе си и на феновете".

"Класирането ни за финала вече е успех, но когато си на финал искаш да спечелиш и да вдигнеш трофея. Вече написахме история с Купата на Италия и сме горди от това. Това е ново предизвикателство и нова цел. Напрежението нараства, но това е страхотно, дава ти енергия", каза още бранителят.

