Конте: Не трябва да забравяме как стигнахме до тук

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте знае, че утре го чака сериозно предизвикателство. В Саудитска Арабия неговият тим се изправя срещу Болоня на финала за Суперкупата на Италия. Двата отбора се срещнаха в Серия А в началото на ноември и тогава Болоня спечели с 2:0.

"Предишният ни мач срещу Болоня не беше позитивен. Загубихме в първенството и то заслужено. В сравнение с тогава намерихме нови решение поради контузии. Когато загубиш, трябва да анализираш причините. След мача с Болоня направихме това и записахме пет поредни позитивни резултата", заяви Конте.

"Мога да кажа само хубави неща за Италиано. Той се учи и се подобрява. Извървя пътя нагоре, както бе при мен, и се справя отлично. Достигането до финала ти дава енергия и самочувствие. Играеш за трофей, важен мач е. Хубаво е да си на финал, но се помни само победителя", допълни той.

"Не трябва да забравяме как стигнахме до тук. Това беше невероятен резултат (титлата), след като завършихме десети. На това не се отдава достатъчно внимание. От началото на сезона съм ясен, но вероятно не ме разбирате. Казах, че ще бъде сложна година. Нови играчи не се адаптират бързо. Това е сложен сезон, но ние сме в битката за титлата, сега се борим за първи трофей за сезона, въпреки проблемите, които включват контузии на някои основни играчи", сподели още Конте.