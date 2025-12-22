Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Жезус може да започне за Арсенал в 1/4-финала с Кристъл Палас

Жезус може да започне за Арсенал в 1/4-финала с Кристъл Палас

  • 22 дек 2025 | 14:52
  • 222
  • 0
Жезус може да започне за Арсенал в 1/4-финала с Кристъл Палас

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори за утрешния 1/4-финален сблъсък за “Карабао Къп” срещу Кристъл Палас. Испанецът разкри, че Габриел Жезус, който наскоро се завърна в игра, след като пропусна 332 дни заради тежка контузия в коляното, е готов да започне като титуляр. Бразилецът влизаше като резерва в последните три срещи на отбора.

“Да, той е готов да започне. Виждаме не само в мачовете, но и ежедневно по време на тренировките, колко много го иска. Ще заслужи този шанс скоро. Мисля, че може би най-голямото му качество е да обединява хората около себе си, да взаимодейства със съотборниците си и да генерира голяма несигурност в противника. Видяхме как използваше пространствата в мача с Евертън. Това е най-голямото му качество и трябва да се възползваме от това”, заяви Артета.

Запитан колко е важен турнирът за “Карабао Къп”, при положение че графикът на отбора и без това е твърде натоварен, испанецът заяви: “Сега най-важният ни мач е този срещу Кристъл Палас за “Карабао Къп”, защото това е двубоят, който предстои. Победата и представянето във всеки мач ти помагат за следващия. Така че сега фокусът е изцяло върху това”.

Снимки: Imago

