  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
От Премиър лийг уважиха исканията на Арсенал и Кристъл Палас за Карабао къп

  • 11 ное 2025 | 17:15
  • 628
  • 0
Ръководството на Висшата лига се съгласи да промени календара, за да избегне лидерите в лигата Арсенал и Кристъл Палас да играят два мача в рамките на три дни, включително сблъсъка им от четвъртфиналите за Купата на лигата. Тъй като и двата лондонски клуба жонглират и с европейските си ангажименти - Арсенал в Шампионската лига, а Палас в Лигата на конференциите - претоварването на мачовете създаде главоболие за благосъстоянието на играчите. Миналата седмица Английската футболна лига заяви, че Купата на лигата е подкопана от претоварването на мачовете поради разширените европейски купи, когато потвърди, че четвъртфиналът на Палас с Арсенал ще се играе на 23 декември. След това Висшата лига обяви във вторник, че мачовете Евертън срещу Арсенал и Лийдс срещу Кристъл Палас са преместени от 21 декември на 20 декември (събота), което дава на двата отбора време за глътка въздух преди мача им за 1/4-финалите на Лигата.

Венгер за употребата на изкуствения интелект в Арсенал
Венгер за употребата на изкуствения интелект в Арсенал

„Благополучието на играчите е приоритет за Висшата лига и затова удовлетворихме исканията на Арсенал и Кристъл Палас да преместим съответните им мачове“, се казва в изявление на ръководството на Висшата лига. „Това идва след като мачовете от други състезания бяха насрочени около тези от Висшата лига, без да е осигурено достатъчно време за възстановяване на играчите.

Това е и допълнително доказателство за влиянието, което разширените състезания на УЕФА оказват върху календара на вътрешните мачове. Лигата би искала да благодари на Лийдс и Евертън за съдействието им при приемането на тези промени“, се казва още в съобщението. От Арсенал твърдят, че изиграването на два мача в рамките на 48 часа би нарушило препоръките на ФИФА, които се застъпват за минимум 72 часа почивка между мачовете. Тази насока е въведена, за да се защити здравето и физическата форма на играчите. „Времето за възстановяване между мачовете е особено важно през натоварените периоди на сезона, като декември“, заявиха от Арсенал.

Лидерът във Висшата лига отхвърли възможността да играе четвъртфинала в навечерието на Коледа, тъй като това би засегнало феновете и работната им сила. Тази опция също беше изключена след разговори с Столичната полиция и Транспорта на Лондон, които посочиха ограничени услуги за обществен транспорт.

Снимки: Gettyimages

