Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

Новият пилот на Ред Бул във Формула 1 Исак Хаджар разкри, че сезон 2025 е първият, в който той реално изкарва прехраната си от моторните спортове.

В разговор с френския стриймър Зак Нани 21-годишният състезател обясни, че въпреки изкачването си до второто място във Формула 2 и последвалото влизане във Формула 1 с Рейсинг Булс, пътят към световния шампионат е бил по-скоро финансов разход, отколкото източник на доходи.

„Започнах да изкарвам прехраната си едва тази година във Формула 1, през 2025 - заяви Хаджар, който записа изключително успешен дебютен сезон, довел до трансфера му в Ред Бул за 2026 година.

На въпрос дали е спечелил пари, след като е завършил втори във Формула 2, той отговори прямо: „Не. Системата е сложна и изисква да плащаш за сезоните си.“

Хаджар обясни, че дори с подкрепата на Ред Бул, пътят към Формула 1 остава финансово изключително тежък.

„Разбира се, Ред Бул са там, за да ти помогнат – ти си в академия, ставаш част Формула 1 и те ти помагат финансово - каза той. - Но разходите за Формула 3 и Формула 2 са непосилни. Майка ми успя да намери спонсори, които да платят част от сезона, а Ред Бул покри останалото. Не мога да разкрия всичко, но до миналата година финансовата битка беше безмилостна. Без Red Bull всичко приключва."

Сега, подготвяйки се да застане до най-високоплатения пилот във Формула 1, Макс Верстапен, Хаджар се върна и към това как финансовата бариера е оформила ранната му кариера.

„Наистина се наслаждавах на първите си два сезона в картинга, но когато преминах към сериозните неща, удоволствието беше много по-малко - призна той. - Това са наистина лоши спомени. Състезавах се срещу деца, които имаха повече ресурси от мен. Не искам да изглежда, че не съм имал средства – родителите ми са добре финансово. Но в света на Формула 1 си невидим. Всеки може да си купи чифт бутонки и да отиде да играе футбол, но да започнеш с картинг е трудно, а да преминеш към сериозните неща е абсурдно скъпо.“

