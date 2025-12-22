Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

  • 22 дек 2025 | 12:01
  • 411
  • 0

Новият пилот на Ред Бул във Формула 1 Исак Хаджар разкри, че сезон 2025 е първият, в който той реално изкарва прехраната си от моторните спортове.

В разговор с френския стриймър Зак Нани 21-годишният състезател обясни, че въпреки изкачването си до второто място във Формула 2 и последвалото влизане във Формула 1 с Рейсинг Булс, пътят към световния шампионат е бил по-скоро финансов разход, отколкото източник на доходи.

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

„Започнах да изкарвам прехраната си едва тази година във Формула 1, през 2025 - заяви Хаджар, който записа изключително успешен дебютен сезон, довел до трансфера му в Ред Бул за 2026 година.

На въпрос дали е спечелил пари, след като е завършил втори във Формула 2, той отговори прямо: „Не. Системата е сложна и изисква да плащаш за сезоните си.“

Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри
Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

Хаджар обясни, че дори с подкрепата на Ред Бул, пътят към Формула 1 остава финансово изключително тежък.

„Разбира се, Ред Бул са там, за да ти помогнат – ти си в академия, ставаш част Формула 1 и те ти помагат финансово - каза той. - Но разходите за Формула 3 и Формула 2 са непосилни. Майка ми успя да намери спонсори, които да платят част от сезона, а Ред Бул покри останалото. Не мога да разкрия всичко, но до миналата година финансовата битка беше безмилостна. Без Red Bull всичко приключва."

На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект
На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

Сега, подготвяйки се да застане до най-високоплатения пилот във Формула 1, Макс Верстапен, Хаджар се върна и към това как финансовата бариера е оформила ранната му кариера.

„Наистина се наслаждавах на първите си два сезона в картинга, но когато преминах към сериозните неща, удоволствието беше много по-малко - призна той. - Това са наистина лоши спомени. Състезавах се срещу деца, които имаха повече ресурси от мен. Не искам да изглежда, че не съм имал средства – родителите ми са добре финансово. Но в света на Формула 1 си невидим. Всеки може да си купи чифт бутонки и да отиде да играе футбол, но да започнеш с картинг е трудно, а да преминеш към сериозните неща е абсурдно скъпо.“

Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас
Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

  • 21 дек 2025 | 20:23
  • 1727
  • 0
Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

  • 21 дек 2025 | 20:01
  • 1168
  • 0
Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

  • 21 дек 2025 | 19:03
  • 672
  • 0
Българския лъв става на 19!

Българския лъв става на 19!

  • 21 дек 2025 | 18:55
  • 4143
  • 8
Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

  • 21 дек 2025 | 18:39
  • 714
  • 0
Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

  • 21 дек 2025 | 17:23
  • 3139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 6385
  • 33
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 4788
  • 13
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 3009
  • 10
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 6233
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 16662
  • 16
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 11107
  • 19