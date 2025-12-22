Астън Вила е изпратил запитване за Тер Стеген

Вратарят Марк-Андре тер Стеген остава основен кандидат за раздяла с Барселона през януарския трансферен прозорец, а запитване на германеца е отправил Астън Вила, твърди „Мундо Депортиво“. Старши треньорът на каталунския гранд Ханзи Флик вече даде да се разбере, че 33-годишният футболист не попадна в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.

От Астън Вила са изпратили запитване до Барселона относно физическото състояние на Тер Стеген, за да обмислят потенциален трансфер, но все още не е ясно дали ще последва официална оферта.

Ръководството на испанския клуб със сигурност би било готово да преговаря с английския тим, но шансовете за реализиране на сделката на този етап изглеждат минимални.