На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

От следващия сезон във Формула 1 влиза в сила промяна в регулациите, като техническите правила ще бъдат изцяло преработени. Така акцентът при колите ще се премести върху активната аеродинамика и задвижващите системи, а използването на граунд ефекта остава в миналото.

Нико Хюлкенберг, който постигна първия си подиум в кариерата този сезон в Гран При на Великобритания, обясни, че е харесвал болидите с граунд ефект.

Working in a positive environment! 💪



Kick Sauber's Melissa Birk opens up about how she deals with her ADHD under pressure within her role , and talks about the positive culture at the team, in 'My Untold Story' 👇#F1 — Formula 1 (@F1) December 19, 2025

Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас

"Честно казано, не се радвам особено, че тези коли си отиват. Наслаждавах им се", обясни Нико след края на сезона.

„Очевидно тази година следването на кола пред теб, а оттам и битките на пистата, станаха малко по-трудни, което е жалко. Но през последните няколко години имаше интересни състезания, а тези коли возеха доста твърдо заради граунд ефекта, което обаче мен никога не ме е притеснявало.“

„Мисля, че бяха много бързи, много зрелищни и динамични, особено през последните години, когато счупиха много рекорди на различни писти.“

Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

От друга страна, германският пилот остана предпазлив по отношение на автомобилите от следващо поколение.

Германецът добави: „Не знаем какво ще бъде усещането догодина. Така че, да внимаваме какво си пожелаваме. Но очевидно все още не знаем нищо за това.“

Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

Голяма промяна очаква отбора на Хюлкенберг през следващия сезон, тъй като Заубер ще се трансформира в Ауди. Германският тим също така ще използва собствена задвижваща система от следващия сезон нататък. Автомобилът на отбора ще бъде представен на 20 януари.

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages