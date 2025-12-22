Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Сбогом с големия спортист и филантроп Боян Радев
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

  • 22 дек 2025 | 09:54
  • 260
  • 0

От следващия сезон във Формула 1 влиза в сила промяна в регулациите, като техническите правила ще бъдат изцяло преработени. Така акцентът при колите ще се премести върху активната аеродинамика и задвижващите системи, а използването на граунд ефекта остава в миналото.

Нико Хюлкенберг, който постигна първия си подиум в кариерата този сезон в Гран При на Великобритания, обясни, че е харесвал болидите с граунд ефект.

Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас
Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас

"Честно казано, не се радвам особено, че тези коли си отиват. Наслаждавах им се", обясни Нико след края на сезона.

„Очевидно тази година следването на кола пред теб, а оттам и битките на пистата, станаха малко по-трудни, което е жалко. Но през последните няколко години имаше интересни състезания, а тези коли возеха доста твърдо заради граунд ефекта, което обаче мен никога не ме е притеснявало.“

„Мисля, че бяха много бързи, много зрелищни и динамични, особено през последните години, когато счупиха много рекорди на различни писти.“

Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен
Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

От друга страна, германският пилот остана предпазлив по отношение на автомобилите от следващо поколение.

Германецът добави: „Не знаем какво ще бъде усещането догодина. Така че, да внимаваме какво си пожелаваме. Но очевидно все още не знаем нищо за това.“

Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес
Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

Голяма промяна очаква отбора на Хюлкенберг през следващия сезон, тъй като Заубер ще се трансформира в Ауди. Германският тим също така ще използва собствена задвижваща система от следващия сезон нататък. Автомобилът на отбора ще бъде представен на 20 януари.

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!
В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

  • 21 дек 2025 | 20:23
  • 1492
  • 0
Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

Верстапен: Всяка седмица си говоря с Хорнър, той е най-големият ми фен

  • 21 дек 2025 | 20:01
  • 1036
  • 0
Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

  • 21 дек 2025 | 19:03
  • 628
  • 0
Българския лъв става на 19!

Българския лъв става на 19!

  • 21 дек 2025 | 18:55
  • 4035
  • 8
Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

  • 21 дек 2025 | 18:39
  • 681
  • 0
Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

  • 21 дек 2025 | 17:23
  • 3035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се прощава с легендарния шампион Боян Радев

България се прощава с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 1518
  • 2
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 6229
  • 13
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 5255
  • 4
Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

  • 22 дек 2025 | 07:02
  • 4569
  • 1
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 12475
  • 3
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 31685
  • 87