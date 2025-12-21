Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица

Треньорът на женския отбор Левски София Радослав Арсов коментира след загубения финал от Марица (Пловдив) с 0:3 гейма за efbet Купа на България, че не са успяли да влязат добре в мача. Арсов допълни, че иска да се доближат още до Марица, а ето какво още сподели след срещата:

"Влязохме доста уплашени в този финал. Наистина не разбирам защо чак толкова да сме респектирани от отбора на Марица. Ясно е, че е по-добре оплектованият отбор. Ясно е, че е по-опитният отбор. Ясно е, че е играл повече мачове от нас на такова ниво, но може би трябваше малко повече самочувствие и увереност в някои моменти, в които бяхме близко до тях, като изключим втория гейм. Пропускахме се много сериозно на посрещане, нашата дистрибуция и организация на игра не беше изобщо на ниво от това, което се очакваше. Бихме слаб сервис и от там тръгнаха нашите проблеми, защото когато Марица имат топката в ръцете на разпределителката са много непредвидими и не можахме да се противопоставим така както ни се искаше."

"Позитивното е, че днес дадох възможност на две деца 2010-а година да усетят това нещо и те като че ли най-малко се уплашиха в тази ситуация. Но това е един пореден урок за нас. Това, което трябваше да направим - да се класираме да изиграем един финал със състава, с който сме тази година, го направихме. А днес беше, за да получим и урок и някакви допълнителни умения в такива мачове. Ще си извадим изводите и се надявам следващия път да се противопоставим повече на определено по-опитния отбор на Марица."

"Не мисля, че имаше психическа умора след вчерашния мач с ЦСКА, трябва да изгледам пак мача, но е факт, че в посрещане ни натиснаха много сериозно, а това значи, че кратака много-много не се движеха днес. Но това са професионални спортисти, за това се готвят. Вярно е, че бяха три поредни дни и вчера изиграхме един много тежък мач, в който хвърлихме много физически сили и емоции. Може би имаше основни състезателки, в които не виждах този пламък, по всяка вероятност има умора, но това не би трябвало да е оправдание. Това е пътят на професионалния спортист и трябва да работим, за да се справяме в такива ситуации."

"Да, в някои части и моменти се доближаваме до Марица, но като цяло сме доста по-неопитен отбор и е много трудно със селекцията, която имат Марица. Това е един нов отбор, който се изгражда с нов разпределител, а това е един много дълъг процес. Ще видим след Нова година дали ще бъдем още мъничко по-близко, на мен много ми се иска, защото днес изиграхме два нелоши гейма, което е някакъв атестат, че не сме чак толкова далече от Марица, дори в някакви отрязаци от мача."

Снимки: Борислав Трошев