Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица

Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица

  • 21 дек 2025 | 20:04
  • 183
  • 1

Треньорът на женския отбор Левски София Радослав Арсов коментира след загубения финал от Марица (Пловдив) с 0:3 гейма за efbet Купа на България, че не са успяли да влязат добре в мача. Арсов допълни, че иска да се доближат още до Марица, а ето какво още сподели след срещата:

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

"Влязохме доста уплашени в този финал. Наистина не разбирам защо чак толкова да сме респектирани от отбора на Марица. Ясно е, че е по-добре оплектованият отбор. Ясно е, че е по-опитният отбор. Ясно е, че е играл повече мачове от нас на такова ниво, но може би трябваше малко повече самочувствие и увереност в някои моменти, в които бяхме близко до тях, като изключим втория гейм. Пропускахме се много сериозно на посрещане, нашата дистрибуция и организация на игра не беше изобщо на ниво от това, което се очакваше. Бихме слаб сервис и от там тръгнаха нашите проблеми, защото когато Марица имат топката в ръцете на разпределителката са много непредвидими и не можахме да се противопоставим така както ни се искаше."

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал
Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

"Позитивното е, че днес дадох възможност на две деца 2010-а година да усетят това нещо и те като че ли най-малко се уплашиха в тази ситуация. Но това е един пореден урок за нас. Това, което трябваше да направим - да се класираме да изиграем един финал със състава, с който сме тази година, го направихме. А днес беше, за да получим и урок и някакви допълнителни умения в такива мачове. Ще си извадим изводите и се надявам следващия път да се противопоставим повече на определено по-опитния отбор на Марица."

"Не мисля, че имаше психическа умора след вчерашния мач с ЦСКА, трябва да изгледам пак мача, но е факт, че в посрещане ни натиснаха много сериозно, а това значи, че кратака много-много не се движеха днес. Но това са професионални спортисти, за това се готвят. Вярно е, че бяха три поредни дни и вчера изиграхме един много тежък мач, в който хвърлихме много физически сили и емоции. Може би имаше основни състезателки, в които не виждах този пламък, по всяка вероятност има умора, но това не би трябвало да е оправдание. Това е пътят на професионалния спортист и трябва да работим, за да се справяме в такива ситуации."

"Да, в някои части и моменти се доближаваме до Марица, но като цяло сме доста по-неопитен отбор и е много трудно със селекцията, която имат Марица. Това е един нов отбор, който се изгражда с нов разпределител, а това е един много дълъг процес. Ще видим след Нова година дали ще бъдем още мъничко по-близко, на мен много ми се иска, защото днес изиграхме два нелоши гейма, което е някакъв атестат, че не сме чак толкова далече от Марица, дори в някакви отрязаци от мача."

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с трета загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с трета загуба в Русия

  • 21 дек 2025 | 19:32
  • 2462
  • 5
Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

  • 21 дек 2025 | 19:17
  • 360
  • 0
Драматични развои и интрига по пътя към 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Драматични развои и интрига по пътя към 1/4-финалите за Купа България Висша лига

  • 21 дек 2025 | 18:02
  • 632
  • 0
Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

  • 21 дек 2025 | 17:45
  • 834
  • 0
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 9048
  • 9
Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

  • 21 дек 2025 | 16:08
  • 1448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 16571
  • 407
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 11154
  • 28
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 9048
  • 9
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 30139
  • 172
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 17696
  • 33
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 10102
  • 15