  Волейбол
  2. Волейбол
  Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

  • 21 дек 2025 | 19:17
  • 357
  • 0

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек беше видимо доволен след победата над Левски София с 3:0 гейма във финала на efbet Купа на България - жени и защитеният трофей. Ето какво сподели Ершимшек пред медиите след спечелването на Купата.

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

"Щастлив съм. Показахме невероятна игра. Този отбор знае как се играе финал. След загубения първи гейм вчера днес нещата бяха напълно различни. Най-важното е, че показахме, че знаем как се играе финал. Тези момичета имат доста купи още преди мен и знаят как се печелят такива мачове."

"Когато водиш с 2:0, третият гейм е последният шанс за съперника. Те нямаха какво да губят и натиснаха, опитвайки се да използват този шанс. Щастлив съм, че не им позволихме да се върнат в мача – това беше най-важното. Имаме спадове и пикове в играта си, но днес играхме на много високо ниво."

"Отбора сега го очаква заслужена почивка. Предстоят ни мачове от Шампионската лига и подготовка за новия полусезон с няколко приятелски срещи. Това е точният момент да си починем и да "рестартираме" главите си, за да започнем силно втория полусезон, който ще бъде много тежък. Очакват ни още четири мача в Шампионската лига, в които се надявам да покажем най-доброто от себе си. Не знам дали ще успеем, но ще дадем всичко от себе си. След всеки неуспех искам да се връщаме още по-силни."

Снимки: Борислав Трошев

