Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек беше видимо доволен след победата над Левски София с 3:0 гейма във финала на efbet Купа на България - жени и защитеният трофей. Ето какво сподели Ершимшек пред медиите след спечелването на Купата.

"Щастлив съм. Показахме невероятна игра. Този отбор знае как се играе финал. След загубения първи гейм вчера днес нещата бяха напълно различни. Най-важното е, че показахме, че знаем как се играе финал. Тези момичета имат доста купи още преди мен и знаят как се печелят такива мачове."

"Когато водиш с 2:0, третият гейм е последният шанс за съперника. Те нямаха какво да губят и натиснаха, опитвайки се да използват този шанс. Щастлив съм, че не им позволихме да се върнат в мача – това беше най-важното. Имаме спадове и пикове в играта си, но днес играхме на много високо ниво."

"Отбора сега го очаква заслужена почивка. Предстоят ни мачове от Шампионската лига и подготовка за новия полусезон с няколко приятелски срещи. Това е точният момент да си починем и да "рестартираме" главите си, за да започнем силно втория полусезон, който ще бъде много тежък. Очакват ни още четири мача в Шампионската лига, в които се надявам да покажем най-доброто от себе си. Не знам дали ще успеем, но ще дадем всичко от себе си. След всеки неуспех искам да се връщаме още по-силни."

