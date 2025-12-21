Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата

Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата

  • 21 дек 2025 | 20:10
  • 149
  • 0

Центърът на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова бе избрана за Най-полезен състезател (MVP) на турнира за efbet Купа на България - жени.

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

25-годишната волейболистка имаше ключов принос за успеха на финала за трофея, спечелен от пловдивчанки с 3:0 гейма в зала "Христо Ботев". Съйкова отбеляза 14 точки, от които 5 блокa! и 2 аса.

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

Купата е 9-a поредна и общо 11-а за "жълто-сините".

Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица
Снимки: Борислав Трошев

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 9059
  • 9
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 9059
  • 9
