Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата

Центърът на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова бе избрана за Най-полезен състезател (MVP) на турнира за efbet Купа на България - жени.
25-годишната волейболистка имаше ключов принос за успеха на финала за трофея, спечелен от пловдивчанки с 3:0 гейма в зала "Христо Ботев". Съйкова отбеляза 14 точки, от които 5 блокa! и 2 аса.
Купата е 9-a поредна и общо 11-а за "жълто-сините".
Снимки: Борислав Трошев