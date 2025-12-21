Шефът на Уилямс няма доказателства, че Мерцедес ще е фаворит

Шефът на Уилямс във Формула 1, Джеймс Ваулс, смята, че етикетът на фаворит, който беше поставен на Мерцедес, е резултат от очакванията и спекулациите, дело на другите тимове в световния шампионат.

Британският тим използва задвижващи системи от германския производител от 2014 г., когато започна хибридната ера във Формула 1. Тогава германският отбор се отличи с разработките си и доминираше в шампионата от 2014 до 2021 г. С наближаването на изцяло новите регулации за сезон 2026, Мерцедес отново са сочени за фаворити да повторят успеха си.

Въпреки това Ваулс е на мнение, че в този етикет няма много истина.

„На първо място, харесва ми вашият оптимизъм, но никой не знае. Никой от производителите на двигатели не знае къде ще се озове в подреждането“, обясни шефът на Уилямс.

„Част от спекулациите, които се появиха, според мен бяха опит на един отбор и производител на задвижващи системи да създаде наратив, за да предизвика някои промени, за да бъда напълно ясен. Но никой реално не знае.“

„Силно се съмнявам, че във Ферари не са свършили добра работа. Те също са много добри в това да се справят отлично година след година. Хонда тази година също произведоха двигател, който е еталон. Така че не мисля, че ще бъде като през 2014, когато имахме такъв явен лидер, който да повлече всички отбори със себе си.“

46-годишният британец добави, че по задвижващите системи за 2026 г. вече е свършена много работа през годините.

„Мисля, че с Мерцедес работим конкретно за сезон 2026 г. от началото на 2024, когато подписахме споразумението, и това, което мога да кажа, е, че са направили добра подготовка. Нека видим до какво ще доведе това“, каза Ваулс.

„По отношение на нашите стремежи, мисля, че класиране в топ 3 отново би било над очакванията ни. Вече съм коментирал, че го мисля сериозно. Разумна цел за нас е да напредваме година след година. Топ 3 би било амбициозна цел.“

