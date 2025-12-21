Популярни
  2. ЦСКА
  3. Бивш капитан на ЦСКА с гол в Чемпиъншип

Бивш капитан на ЦСКА с гол в Чемпиъншип

  • 21 дек 2025 | 09:41
  • 2405
  • 1
Бивш капитан на ЦСКА с гол в Чемпиъншип

Лиъм Купър, който се раздели с ЦСКА през лятото, отбеляза първия си гол за новия си отбор Шефилд Уензди. Бившият капитан на "червените" се разписа при гостуването на Ипсуич от в мач от 22-ия кръг на Чемпиъншип, но попадението му не помогна на "кукумявките", които загубиха с 1:3.

Лиъм Купър си намери нов отбор
Лиъм Купър си намери нов отбор

34-годишният шотландски централен защитник започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути на "Портман Роуд", като получи жълт картон в началото на второто полувреме. Домакините поведоха в 33-ата минута с гол на Седрик Кипре, а след час игра Джейдън Филоджийн удвои аванса на "трактористите".

В 71-ата минута Купър върна надеждите на гостите, като намали на 1:2, но Джак Кларк сложи точка на спора с трето попадение за Ипсуич в 87-ата минута.

