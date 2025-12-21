Спалети смята победата двойна заради научените уроци

Лучано Спалети смята, че Ювентус е постигнал двойна победа над Рома, като не само ги е победил, но и се е поучил от агресивния им подход. Въпреки това той разкритикува разредената игра в защита и в частност представянрето на Едон Жегрова.

„Един футболен мач е като празна кутия. Не можеш да я запълниш само със собствените си качества, трябва да добавиш и някои от неудобните неща, които не обичаш да правиш. Например през второто полувреме Йълдъз се върна и покри този фланг. Противниците му знаят колко е добър, но не мисля, че той все още осъзнава колко е добър, нито как вече го възприемат останалите играчи. Той върши работата, която трябва. Когато се изправяш срещу отбор като Рома, който е балансиран, агресивен, който те напада с трети защитник, уинг-бек и още един играч, ако нямаш Йълдъз и Консейсао да помагат в защита, те ще пробият.

Е, Жегрова е играч, който в този момент не може да върши тази защитна работа. Ако успееш да го накараш да тича срещу съперниците в атака, той може да бъде смъртоносен. Така че трябва да държа топката в позиция, в която той трябва да прави само това.

Ако не мога, тогава ставаме уязвими. Не вярвам, че Жегрова някога ще може да се защитава стабилно, това не са неговите характеристики. Той може да се върне на позиция, но понякога трябва да се вкопчиш в съперника, да го превърнеш във физически двубой“, заяви Спалети след края на срещата.

Спалети също така отдели време да похвали Рома на Джан Пиеро Гасперини, които, макар и да не създадоха толкова много шансове, владееха топката през голяма част от първото полувреме.

„Рома е отбор, който постоянно работи и работи, докато ние не сме такива. Имаме моменти, в които изпадаме от играта, губим лесно топката и изпускаме от поглед техните уинг-бекове. Те сменят фланговете, така че ако не успеем да ги насочим в една посока, изразходваме много енергия да ги преследваме.

Въпреки че не бяха толкова опасни, тяхното темпо, постоянство и солидност ни създадоха проблеми през първото полувреме. Ние също не се възползвахме максимално от контраатаките, които се откриваха. Постоянният им натиск те изтощава и нямаш необходимата енергия да тръгнеш на контраатака“, каза още Спалети.

Luciano Spalletti feels Juventus earned a ‘double victory’ over Roma, by beating them and also learning from their aggressive approach, even if he criticised Edon Zhegrova’s ‘liquid’ defending.#Juventus #ASRoma #JuveRoma #SerieA #Calcio #JuventusRoma pic.twitter.com/88KpahTJ9c — Football Italia (@footballitalia) December 20, 2025

Това е втора поредна голяма победа за Юве, който миналата седмица изпревари и Болоня след успех с 1:0 на „Стадио Дал'Ара“. Както Франсиско Консейсао, така и Глейсон Бремер, който записа първия си мач като титуляр след разкъсването на менискуса на 27 септември, напуснаха терена с леки мускулни проблеми. Изглежда, че Ювентус намира своя ритъм под ръководството на Спалети, като отборът е спечелил шест от последните си седем официални мача, губейки единствено от Наполи. Предвид факта, че в програмата не предстоят повече директни сблъсъци, Спалети бе запитан по време на пресконференцията дали това е възможност за Юве да се доближи до върха, тъй като "бианконерите" вече изостават само на 4 точки от лидера Интер.

„Идва ми да те ухапя, като ме питаш такива неща. Какво означава това, че няма големи мачове? Всички са трудни сега. Да побеждаваш и да се учиш от отборите, които успяваш да победиш, представлява двойна победа, защото те ти дават и самочувствие, и знанието, че можеш да се бориш с всеки. Натискахме до самия край и дори когато допуснахме този късен гол, отборът искаше повече. Сега ще продължим да работим и се надяваме да наваксаме още от загубената преднина“, отговори Спалети с насмешка на въпроса.