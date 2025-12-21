Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

  • 21 дек 2025 | 07:12
  • 343
  • 0

Лоис Опенда изрази задоволството си, след като отбеляза първия си гол в Серия А за Ювентус при победата с 2:1 над Рома. Нападателят получи рядък шанс да започне като титуляр на „Алианц Стейдиъм“ и отбеляза решаващото попадение след подновяването на играта, след като преди това Франсиско Консейсао бе открил резултата.

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

„Това не е лесно първенство, знам, че имах някои лоши мачове, но ще покажа повече. Разбира се, това беше важен гол. Щастлив съм да отбележа първото си попадение в Серия А, но най-важното беше победата“, заяви Опенда.

Белгийският национал пристигна в последния ден от трансферния прозорец от РБ Лайпциг под наем за 3.3 млн евро със задължение за откупуване за още 42.3 млн евро при изпълнение на определени условия. Въпреки това той изпитваше трудности да се наложи в състава на „бианконерите“.

„Това не е лесно първенство, адаптацията ми не беше лесна, не беше най-добрата, но винаги съм усещал подкрепата от всички в клуба и от семейството ми.

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни
Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Просто е нужно време, а през последните няколко седмици се чувствам много по-добре. В началото беше трудно – нов отбор, ново първенство, нов град, но сега съм щастлив.

Спалети смята победата двойна заради научените уроци
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

След този мач показах, че наистина искам да помогна на отбора. Знам, че имах някои лоши мачове, други по-добри, но със сигурност ще покажа повече в следващите срещи“, каза Опенда.

Към момента Опенда има два гола в 18 официални мача за Ювентус, като той говори и за целта си в дебютния му сезон в Италия.

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

„За мен фокусът е да се чувствам добре тук, да се адаптирам добре. Сега е много, много по-добре, така че искам да се представям силно във всяка минута, в която играя. Що се отнася до отбора, нашата цел е да печелим всеки мач оттук нататък. Справихме се добре в последните няколко двубоя, сега имаме нещо различно с новия треньор, всичко е в нашите ръце. Ще дадем всичко от себе си, 100 процента, мач за мач", добави Опенда.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

  • 21 дек 2025 | 07:47
  • 186
  • 0
Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

  • 21 дек 2025 | 07:02
  • 324
  • 0
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

  • 21 дек 2025 | 06:46
  • 763
  • 0
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

  • 21 дек 2025 | 06:28
  • 1103
  • 1
Чернев и Ещрела с равенство

Чернев и Ещрела с равенство

  • 21 дек 2025 | 05:38
  • 413
  • 0
Христов и Специя със загуба в предпоследното предизвикателство за годината

Христов и Специя със загуба в предпоследното предизвикателство за годината

  • 21 дек 2025 | 05:23
  • 438
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 39023
  • 60
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 19176
  • 526
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 11636
  • 8
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 25928
  • 133
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 13192
  • 28
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 10133
  • 8