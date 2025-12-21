Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Лоис Опенда изрази задоволството си, след като отбеляза първия си гол в Серия А за Ювентус при победата с 2:1 над Рома. Нападателят получи рядък шанс да започне като титуляр на „Алианц Стейдиъм“ и отбеляза решаващото попадение след подновяването на играта, след като преди това Франсиско Консейсао бе открил резултата.

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

„Това не е лесно първенство, знам, че имах някои лоши мачове, но ще покажа повече. Разбира се, това беше важен гол. Щастлив съм да отбележа първото си попадение в Серия А, но най-важното беше победата“, заяви Опенда.

Белгийският национал пристигна в последния ден от трансферния прозорец от РБ Лайпциг под наем за 3.3 млн евро със задължение за откупуване за още 42.3 млн евро при изпълнение на определени условия. Въпреки това той изпитваше трудности да се наложи в състава на „бианконерите“.

„Това не е лесно първенство, адаптацията ми не беше лесна, не беше най-добрата, но винаги съм усещал подкрепата от всички в клуба и от семейството ми.

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Просто е нужно време, а през последните няколко седмици се чувствам много по-добре. В началото беше трудно – нов отбор, ново първенство, нов град, но сега съм щастлив.

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

След този мач показах, че наистина искам да помогна на отбора. Знам, че имах някои лоши мачове, други по-добри, но със сигурност ще покажа повече в следващите срещи“, каза Опенда.

Към момента Опенда има два гола в 18 официални мача за Ювентус, като той говори и за целта си в дебютния му сезон в Италия.

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

„За мен фокусът е да се чувствам добре тук, да се адаптирам добре. Сега е много, много по-добре, така че искам да се представям силно във всяка минута, в която играя. Що се отнася до отбора, нашата цел е да печелим всеки мач оттук нататък. Справихме се добре в последните няколко двубоя, сега имаме нещо различно с новия треньор, всичко е в нашите ръце. Ще дадем всичко от себе си, 100 процента, мач за мач", добави Опенда.