Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

Рома записа поредната си разочароваща загуба в голям мач от началото на сезона, въпреки че този път поне Томазо Балданци успя да върне един гол в края, прекъсвайки серията от поражения с по 1:0 срещу преките конкуренти в челото на Серия А. След края на двубоя старши треньора на "джалоросите" коментира защо отново неговите възпитаници отново загубиха важен мач.

„Допуснахме твърде много грешни подавания в атака, а иначе имахме всички предпоставки да създадем повече положения. В края на мача имахме повече енергия, но отново ни липсваше прецизност. Знаем това, но бих искал да подчертая и представянето на много играчи, които не са титуляри, срещу един много силен отбор на Ювентус. Рома трябва да си тръгне тази вечер с надежда, защото тук имаме здрави основи, върху които да изградим страхотен отбор. Убеден съм, че можем да се справим добре“, заяви Гасперини.

Марио Ермосо и Артьом Довбик бяха контузени, а Еван Ндика и Нийл Ел Айнауи са на турнира за Купата на африканските нации. Така Ян Жолковски записа едва третия си мач като титуляр за клуба, а Девайн Ренш бе преместен в центъра на отбраната, за да запълни празнините.

„Изправихме се срещу Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао – играчи, които знаят как да преодоляват съперници и да навлизат в свободни пространства. За съжаление, допуснахме гол точно в края на първото полувреме, но дотогава почти не им позволихме нищо.

След като изостанахме в резултата, Ювентус имаше повече пространства за игра, но като цяло представянето беше добро, особено от играчи като Ренш и Жолковски, които не бяха играли толкова много. С тези основи можем да постигнем добри резултати“, изтъкна Гасперини.

Рома изглеждаше почти беззъб в атака, като Пауло Дибала в ролята на „фалшива деветка“ и Матиас Суле имаха слабо влияние. Защо тогава Еван Фъргюсън не започна като титуляр в нападение?

„Фъргюсън все още не ме убеждава, включително и през второто полувреме днес. Не става въпрос само за техниката му, той и няколко други нови попълнения все още не са се вписали напълно в духа на този отбор. Имаме много солиден състав. Дибала и Суле не получиха правилните пасове тази вечер, но тяхната техническа класа е далеч над останалите. Със сигурност бих направил същите избори отново“, обясни Гасперини.

Леон Бейли влезе като резерва, но само 20 минути по-късно напусна терена с поредния нов мускулен проблем. Рома има ужасяваща статистика в големите мачове и това започва сериозно да се отразява на позицията на тима в класирането.

„Вярно е, че загубихме много от тези директни сблъсъци, но победихме Комо, Болоня, Лацио – все отбори, които са точно зад нас. Ако загубиш три или четири от тези мачове, очевидно ти липсва нещо в сравнение с тези клубове. Въпреки това зад нас стои силен клуб, имаме здрави основи и в нито един от тези мачове не бяхме надиграни. Започнахме този процес само преди няколко месеца, така че трябва да се съсредоточим върху изграждането на страхотно бъдеще за Рома, базирано на настоящето“, призна Гасперини.

Този резултат означава, че Рома остава на четвърто място, но само на точка пред Ювентус, и рискува да изостане още повече от първите три отбора, след като те се завърнат от ангажиментите си за Суперкупата на Италия, за да изиграят мачовете си от 16-ия кръг на Серия А през януари.