Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Мануел Локатели е категоричен, че Ювентус не трябва да повтаря отношението, което демонстрира през първото полувреме срещу Наполи от началото на декември, и изрази задоволство от духа, който отборът показа срещу Рома при победата с 2:1, която доближи "старата госпожа" на само точка от топ 4.

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

„Както съм казвал много пъти, трябва да мислим за спечелването на мачовете, а през март ще видим докъде сме стигнали. Най-важното беше да влезем в победна серия и да натрупаме увереност. Когато печелиш мачове, самочувствието се повишава и можеш да правиш неща, които преди не си успявал.

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Трябва да продължим по този път, без да мислим прекалено много. Останахме в мача, не рискувахме много и показахме правилното отношение. Спечелихме единоборствата и изиграхме страхотен мач по отношение на духа“, заяви Локатели след края на двубоя с "джалоросите".

След това футболистът коментира и, че старши треньорът Лучано Спалети е споделял мнението, че неговите играчи не осъзнават силата си.

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

„Той ни го казва. Кариерата на треньора говори сама за себе си, така че трябва да го слушаме“, коментира Локатели.

Ювентус спечели шест от последните си седем мача във всички турнири и в момента е в серия от три поредни победи след загубата с 1:2 като гост на Наполи в началото на декември.

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

„След Наполи анализирахме грешките, които допуснахме срещу силен съперник, като направихме някои индивидуални пропуски“, каза Мануел Локатели.

Глейсон Бремер и Франсиско Консейсао бяха най-добрите играчи на терена на „Алианц Стейдиъм“ тази вечер. Следващият мач на Ювентус в Серия А е гостуване на Пиза на 27-и декември (събота), с което "бианконерите" официално изпратят 2025 г.