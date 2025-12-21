Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

  • 21 дек 2025 | 07:02
  • 323
  • 0

Мануел Локатели е категоричен, че Ювентус не трябва да повтаря отношението, което демонстрира през първото полувреме срещу Наполи от началото на декември, и изрази задоволство от духа, който отборът показа срещу Рома при победата с 2:1, която доближи "старата госпожа" на само точка от топ 4.

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

„Както съм казвал много пъти, трябва да мислим за спечелването на мачовете, а през март ще видим докъде сме стигнали. Най-важното беше да влезем в победна серия и да натрупаме увереност. Когато печелиш мачове, самочувствието се повишава и можеш да правиш неща, които преди не си успявал.

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А
Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Трябва да продължим по този път, без да мислим прекалено много. Останахме в мача, не рискувахме много и показахме правилното отношение. Спечелихме единоборствата и изиграхме страхотен мач по отношение на духа“, заяви Локатели след края на двубоя с "джалоросите".

След това футболистът коментира и, че старши треньорът Лучано Спалети е споделял мнението, че неговите играчи не осъзнават силата си.

Спалети смята победата двойна заради научените уроци
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

„Той ни го казва. Кариерата на треньора говори сама за себе си, така че трябва да го слушаме“, коментира Локатели.

Ювентус спечели шест от последните си седем мача във всички турнири и в момента е в серия от три поредни победи след загубата с 1:2 като гост на Наполи в началото на декември.

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

„След Наполи анализирахме грешките, които допуснахме срещу силен съперник, като направихме някои индивидуални пропуски“, каза Мануел Локатели.

Глейсон Бремер и Франсиско Консейсао бяха най-добрите играчи на терена на „Алианц Стейдиъм“ тази вечер. Следващият мач на Ювентус в Серия А е гостуване на Пиза на 27-и декември (събота), с което "бианконерите" официално изпратят 2025 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

  • 21 дек 2025 | 07:47
  • 185
  • 0
Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

  • 21 дек 2025 | 07:12
  • 342
  • 0
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

  • 21 дек 2025 | 06:46
  • 763
  • 0
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

  • 21 дек 2025 | 06:28
  • 1099
  • 1
Чернев и Ещрела с равенство

Чернев и Ещрела с равенство

  • 21 дек 2025 | 05:38
  • 412
  • 0
Христов и Специя със загуба в предпоследното предизвикателство за годината

Христов и Специя със загуба в предпоследното предизвикателство за годината

  • 21 дек 2025 | 05:23
  • 437
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 39023
  • 60
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 19171
  • 526
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 11636
  • 8
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 25926
  • 133
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 13188
  • 28
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 10130
  • 8