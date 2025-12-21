Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Алонсо оправда гнева срещу Винисиус и заяви, че Реал не играе на нивото си

Алонсо оправда гнева срещу Винисиус и заяви, че Реал не играе на нивото си

  • 21 дек 2025 | 03:48
  • 399
  • 0

Чаби Алонсо застана на страната на феновете на Реал Мадрид, които по време на мача със Севиля освиркаха Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Той не подкрепи действията им, но заяви, че те имат право на подобни акции, когато отборът не се представя добре.

“Феновете са свободни и имат пълното право да изразяват мнението си свободно. Беше труден мач заради начина, по който всичко се разви за нас. Има неща, които можем да подобрим, но вземам предвид ситуацията в отбора и контузиите, които имахме.

Ще се възползваме от времето за почивка и ще започнем годината по-силни. Не съм тук, за да съдя. Знаем ситуацията си, имаме определени очаквания и известна степен на самокритика, която ще ни позволи да играем по-добре. Знаем, че не играем на нашето ниво и искаме да се подобрим”, каза Алонсо.

Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд
Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд

След това наставникът на “кралете” добави, че към този момент най-важното е, че отборът е спечелил трите точки.

Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”
Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

“Някои неща не се развиха така, както искахме, а в други отношения бяхме по-близо до желания резултат, но все пак взехме трите точки.

Спечелихме последните си мачове и това ни позволява да започнем следващата година с възможността да се борим за всички трофеи”, добави Алонсо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан е опция за Жезус

Милан е опция за Жезус

  • 21 дек 2025 | 01:44
  • 519
  • 0
Сари за съдийството в мача с Кремонезе: Ако заема позиция, ме наказват

Сари за съдийството в мача с Кремонезе: Ако заема позиция, ме наказват

  • 21 дек 2025 | 01:39
  • 555
  • 0
Лийдс започна да се отдалечава от зоната на изпадащите

Лийдс започна да се отдалечава от зоната на изпадащите

  • 21 дек 2025 | 00:35
  • 1262
  • 0
ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

  • 21 дек 2025 | 00:04
  • 1295
  • 1
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 8714
  • 28
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 13139
  • 522
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 34851
  • 58
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 13139
  • 522
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 8412
  • 6
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 21788
  • 133
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 8714
  • 28
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 6606
  • 6