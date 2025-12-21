Алонсо оправда гнева срещу Винисиус и заяви, че Реал не играе на нивото си

Чаби Алонсо застана на страната на феновете на Реал Мадрид, които по време на мача със Севиля освиркаха Винисиус Жуниор.

Той не подкрепи действията им, но заяви, че те имат право на подобни акции, когато отборът не се представя добре.

“Феновете са свободни и имат пълното право да изразяват мнението си свободно. Беше труден мач заради начина, по който всичко се разви за нас. Има неща, които можем да подобрим, но вземам предвид ситуацията в отбора и контузиите, които имахме.

Ще се възползваме от времето за почивка и ще започнем годината по-силни. Не съм тук, за да съдя. Знаем ситуацията си, имаме определени очаквания и известна степен на самокритика, която ще ни позволи да играем по-добре. Знаем, че не играем на нашето ниво и искаме да се подобрим”, каза Алонсо.

След това наставникът на “кралете” добави, че към този момент най-важното е, че отборът е спечелил трите точки.

“Някои неща не се развиха така, както искахме, а в други отношения бяхме по-близо до желания резултат, но все пак взехме трите точки.

Спечелихме последните си мачове и това ни позволява да започнем следващата година с възможността да се борим за всички трофеи”, добави Алонсо.