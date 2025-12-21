Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

Давиде Анчелоти , синът на Карло Анчелоти , може да замени Чаби Алонсо като старши треньор на Реал Мадрид, съобщава Sport.es.

🚨 BREAKING: Davide Ancelotti is one of the likely replacements if Xabi Alonso leaves.



He gave an excellent performance alongside his father, and is well knowledgable about the club and the team.



— @diarioas pic.twitter.com/ND4nN769T5 — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 19, 2025

Според източника, напускането на Давиде Анчелоти от Ботафого може да е свързано с евентуалното уволнение на Шаби Алонсо, който не успя да приложи стила си на игра в Реал Мадрид.

Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си

Анчелоти-младши напусна Ботафого на 18-и декември. Заедно с италианеца, който водеше отбора от юли 2025 г., бяха кондиционният треньор Лука Гуера, както и неговите асистенти Луис Тевенет и Андрю Манган.