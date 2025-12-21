Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

  • 21 дек 2025 | 03:36
  • 510
  • 0
Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

Давиде Анчелоти , синът на Карло Анчелоти , може да замени Чаби Алонсо като старши треньор на Реал Мадрид, съобщава Sport.es.

Според източника, напускането на Давиде Анчелоти от Ботафого може да е свързано с евентуалното уволнение на Шаби Алонсо, който не успя да приложи стила си на игра в Реал Мадрид.

Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си
Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си

Анчелоти-младши напусна Ботафого на 18-и декември. Заедно с италианеца, който водеше отбора от юли 2025 г., бяха кондиционният треньор Лука Гуера, както и неговите асистенти Луис Тевенет и Андрю Манган.

