Фамилията Анчелоти пред завръщане на “Бернабеу”

Давиде Анчелоти , синът на Карло Анчелоти , може да замени Чаби Алонсо като старши треньор на Реал Мадрид, съобщава Sport.es.
Според източника, напускането на Давиде Анчелоти от Ботафого може да е свързано с евентуалното уволнение на Шаби Алонсо, който не успя да приложи стила си на игра в Реал Мадрид.
Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си
Анчелоти-младши напусна Ботафого на 18-и декември. Заедно с италианеца, който водеше отбора от юли 2025 г., бяха кондиционният треньор Лука Гуера, както и неговите асистенти Луис Тевенет и Андрю Манган.