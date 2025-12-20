Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ивана Ефремова: Можем повече

Ивана Ефремова: Можем повече

  • 20 дек 2025 | 20:15
  • 311
  • 0

Една от най-добрите волейболистки на ЦСКА Ивана Ефремова коментира загубата с 2:3 гейма от Левски София в първия полуфинал от турнира за efbet Купа на България - жени.

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

"Може би категоричността в един момент спадна, подадохме се на напрежението. Битките между Левски и ЦСКА са с допълнителен заряд и емоции. Имаше от всичко, искахме да се хвърлим на макс, можем повече. Трябва да даваме още и има още какво да покажем", коментира Ефремова пред БНТ.

Юлия Иванова: Не показахме достатъчно за победата
Юлия Иванова: Не показахме достатъчно за победата

"Пожелавам си през следващия сезон да се справим по-добре, да победим Левски, да играем финал за Купата и да покажем най-добрата си игра си и да победим всички", завърши състезателката на ЦСКА.

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана
Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана
 Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой
Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой
Следвай ни:

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

  • 20 дек 2025 | 19:43
  • 344
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7968
  • 13
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

  • 20 дек 2025 | 18:45
  • 527
  • 0
11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

  • 20 дек 2025 | 18:17
  • 593
  • 0
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

  • 20 дек 2025 | 18:14
  • 480
  • 0
Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

  • 20 дек 2025 | 16:33
  • 2504
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 24817
  • 43
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 215
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7968
  • 13
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7823
  • 20
Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 42
  • 0
Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

  • 20 дек 2025 | 21:08
  • 9246
  • 1