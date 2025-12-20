Ивана Ефремова: Можем повече

Една от най-добрите волейболистки на ЦСКА Ивана Ефремова коментира загубата с 2:3 гейма от Левски София в първия полуфинал от турнира за efbet Купа на България - жени.

"Може би категоричността в един момент спадна, подадохме се на напрежението. Битките между Левски и ЦСКА са с допълнителен заряд и емоции. Имаше от всичко, искахме да се хвърлим на макс, можем повече. Трябва да даваме още и има още какво да покажем", коментира Ефремова пред БНТ.

"Пожелавам си през следващия сезон да се справим по-добре, да победим Левски, да играем финал за Купата и да покажем най-добрата си игра си и да победим всички", завърши състезателката на ЦСКА.

