Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой

Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой

  • 20 дек 2025 | 20:09
  • 468
  • 0

Капитанът на женския волейболен Левски София Славина Колева изрази своето щастие след драматичната победа на "сините" над ЦСКА с 3:2 в първия полуфинал за efbet Купа на България - жени.

"Наистина се получи един оспорван двубой и изпитваме огромна радост, че стигнахме до финала. Въпреки това, мисля че направихме още в първия гейм доста лични грешки и така продължихме на приливи и отливи. Това беше ключово", каза Колева пред БНТ.

Тя беше лаконична относно евентуалния съперник на отбора във финала за Купата на България.

"Всеки мач излизаме за победа и ще изчакаме, да видим съперника. Надявам се на един хубав мач", завърши Славина Колева.

