Юлия Иванова: Не показахме достатъчно за победата

  • 20 дек 2025 | 20:00
  • 319
  • 0

Треньорката на ЦСКА Юлия Иванова сподели след изключително драматичната загуба от Левски София с 2:3 гейма в първия полуфинал за efbet Купа на България - жени, че не са показали достатъчно за победата.

"Не знам какво да кажа. Моментите, в които показахме качества и характер, явно са били достатъчно малко, за да загубим. Този характер беше в първия гейм, а знаете, че се играе до три спечелени. В края имахме първи мачбол и две топки за атака от наша страна, но не успяхме да ги завършим, така че логично загубихме", коментира Иванова пред камерата на Sportal.bg.

"Това, което Левски правят по-добре от нас е, че имат по-добра атака през центъра и там не можахме да ги спрем. Обикновено един център не решава мача с атака, но те го решиха с блок накрая. Ако бяхме им направили блок, може би щеше да е различен резултата."

"Този мач имаше доста психологически елементи, защото в един момент и двата отбора губиха самочувствие и се редуваха. В тези мачове трябва да се преборваш със себе си, защото когато имаш психологически спад, единственият начин да излезеш от ситуацията е когато си вярваш и имаш подкрепа от съотборничките си. Хубаво е когато се играят такива мачове, но лошото за мен е, че те губят", завърши Иванова.

