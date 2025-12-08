Популярни
  3. еfbet Купа България 2026 идва в Самоков: Арена „СамЕлион“ е домакин през януари

еfbet Купа България 2026 идва в Самоков: Арена „СамЕлион“ е домакин през януари

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 402
  • 0
Финалният турнир за efbet Купа България 2026 ще бъде домакинстван от Самоков - един от най-активните и модерно развиващи се спортни центрове в страната. Надпреварата ще се изиграе от 16 до 18 януари 2026 г. в новопостроената многофункционална Арена “СамЕлион”, като ще участват първите осем отбора от класирането в efbet Супер Волей след края на полусезона.

Актуалният носител на трофея - Левски София, ще защитава Купата срещу най-силните съперници в шампионата.

Очакват ни три дни волейбол от най-висока класа От 16 до 18 януари феновете ще могат да се насладят на истински волейболен спектакъл. Осемте най-добри отбора в страната ще се изправят един срещу друг в битка за престижния трофей, а новата Арена и близостта на Самоков до София обещават отлични условия и силна публика.

Продажбата на билети ще стартира в следващите дни.

Самоков - град на спорта  Самоков отдавна е разпознаваем като спортен град, често избирана локация за волейболни лагери, турнири и международни прояви. Благодарение на близостта си до София и отличните условия за подготовка, градът е естествен домакин на редица престижни събития. Самоков и Арена “СамЕлион” са дом и на баскетболните шампиони от БК “Рилски Спортист”. През лятото на 2025 г. в Самоков тренираха няколко национални волейболни гарнитури на България, включително и мъжкият национален отбор - световни вицешампиони, което е ясен знак за доверието на спортната общност към града и неговите съоръжения.

efbet отново застава зад волейбола в България Партньорството на efbet с Купата е поредното доказателство за трайната подкрепа на компанията към българския волейбол. Вече пети сезон efbet е генерален спонсор на мъжката Суперлига „efbet Супер Волей“ - водещото първенство, което изгражда новото поколение български волейболни таланти. Букмейкърт беше и генерален спонсор на еfbet Суперкупа София 2026.

С тези инициативи efbet затвърждава своя образ на един от най-надеждните и последователни корпоративни партньори на българския спорт, показвайки, че успехите на терена започват с устойчива подкрепа отвън.

Арена „СамЕлион“ - новата спортна сцена на България Турнирът ще се проведе в новооткритата Арена „СамЕлион“ - модерна, многофункционална зала, въведена в експлоатация през 2025 г. Съоръжението впечатлява с:

- просторна основна арена;

- тренировъчни зали и допълнителни спортни пространства;

- отлични условия за отборни лагери;

- спортно-рекреативен комплекс с хотелска част, СПА и фитнес центрове.

„СамЕлион“ бързо се утвърди като една от най-съвременните арени у нас и вече е домакин на редица значими спортни събития. Провеждането на волейболната еfbet Купа България е естествена следваща стъпка в развитието на комплекса.

