Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) се завърнаха към победите в efbet Супер Волей след две поредни загуби. Играчите на Франческо Кадеду се справиха чисто като домакини на Дунав (Русе) с 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) в мач от междинния 10-и кръг, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

По този начин и преди края на "вечното" дерби между Левски София и ЦСКА, което се играе в момента, бургазлии са на второ място във временното класиране със 7 победи, 2 загуби и 20 точки. Дунав е на предпоследната 10-а позиция със само 1 победа, 8 загуби и 4 точки.

В последния 11-и кръг от първия полусезон Нефтохимик ще гостува на непобедимия лидер Локомотив Авиа в Пловдив, докато Дунав проема шампиона Левски. Срещите са съответно в понеделник (22 декември) от 19,15 часа и в неделя (21 декември) от 19,00 часа.

Над всички за Нефтохимик бе Ади Османович с 19 точки (1 блок и 58% ефективност в атака - +16) за победата. Калоян Балабанов и Рикардо Жуниор се отчетоха с 12 и 11 точки за успеха.

За тима на Дунав единственият, който беше на познатото си ниво, беше Алекс Николов, който също реализира 19 точки (1 блок и 53% ефективност в атака - +11).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 1, Ади Османович 19, Калоян Балабанов 12, Рикардо Жуниор 11, Мартин Кръстев 8, Стефан Чавдаров 7 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Димитър Василев, Стоян Димитров 4)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

ДУНАВ: Константин Нечев 2, Алекс Николов 19, Огнян Христов 2, Ангел Павлов 7, Любчо Янков 4, Александър Кордев 5 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg