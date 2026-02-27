Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Вратарят на Юнайтед: Мисля, че се справям добре с това

Вратарят на Юнайтед: Мисля, че се справям добре с това

  • 27 фев 2026 | 04:20
  • 201
  • 0
Вратарят на Юнайтед: Мисля, че се справям добре с това

Стражът на Манчестър Юнайтед Сен Ламенс заяви, че му харесва предизвикателството да се впуска в "битка" в претъпканите наказателни полета на Премиър лийг, но счита, че вратарите се нуждаят от повече защита от страна на съдиите.

"Цял сезон е така. За мен просто е така. Това е Премиър лйг", каза Ламенс.

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

През този сезон се обръща все по-голямо внимание на статичните положения в елитната дивизия и Ламенс трябваше да се справи с 10 корнера, както и с редица статични положения и тъчове при успеха на Юнайтед с 1:0 над Евертън в понеделник.

“Това е също физическа подготовка и малко война в наказателното поле. Това е и една от силните ми страни, така че понякога харесвам и предизвикателството. Не е само един отбор да го прави... и като вратар, трябва да свикнеш с това и да тренираш върху това, а след това да се подобриш в това. Мисля, че се справям добре с това, така че ще продължа да го правя", коментира вратарят

Белгиецът сподели, че справянето с физическата страна на играта е една от неговите силни страни, но призна, че суматохата понякога може да бъде твърде много.

"Разбира се, че трябва да има определени правила. Не може да се стигне дотам, че да е прекалено. Искам да кажа, че това е нещо, към което Премиър лийг трябва да се стреми. Трудно ми е да кажа. Разбира се, понякога се опитваш да защитиш малко вратаря и може би има ситуации, в които той можеше да бъде защитен повече", добави той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

Вижте възможните двойки на осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 515
  • 0
Ето кой с кого може да се срещне в ЛК

Ето кой с кого може да се срещне в ЛК

  • 27 фев 2026 | 03:27
  • 434
  • 0
ВАР посече Лозана в добавеното време

ВАР посече Лозана в добавеното време

  • 27 фев 2026 | 01:03
  • 505
  • 0
Лех (Познан) стигна осминафиналите

Лех (Познан) стигна осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 00:48
  • 515
  • 0
Динамо направи нужното, за да стигне до продължения, но накрая Генк възтържествува

Динамо направи нужното, за да стигне до продължения, но накрая Генк възтържествува

  • 27 фев 2026 | 00:35
  • 1116
  • 0
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 34986
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 61982
  • 534
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 34986
  • 2
Лудогорец отново на българска земя

Лудогорец отново на българска земя

  • 27 фев 2026 | 02:12
  • 2610
  • 5
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 20384
  • 18
Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 17285
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 25004
  • 143