Вратарят на Юнайтед: Мисля, че се справям добре с това

Стражът на Манчестър Юнайтед Сен Ламенс заяви, че му харесва предизвикателството да се впуска в "битка" в претъпканите наказателни полета на Премиър лийг, но счита, че вратарите се нуждаят от повече защита от страна на съдиите.

"Цял сезон е така. За мен просто е така. Това е Премиър лйг", каза Ламенс.

През този сезон се обръща все по-голямо внимание на статичните положения в елитната дивизия и Ламенс трябваше да се справи с 10 корнера, както и с редица статични положения и тъчове при успеха на Юнайтед с 1:0 над Евертън в понеделник.

“Това е също физическа подготовка и малко война в наказателното поле. Това е и една от силните ми страни, така че понякога харесвам и предизвикателството. Не е само един отбор да го прави... и като вратар, трябва да свикнеш с това и да тренираш върху това, а след това да се подобриш в това. Мисля, че се справям добре с това, така че ще продължа да го правя", коментира вратарят

Белгиецът сподели, че справянето с физическата страна на играта е една от неговите силни страни, но призна, че суматохата понякога може да бъде твърде много.

"Разбира се, че трябва да има определени правила. Не може да се стигне дотам, че да е прекалено. Искам да кажа, че това е нещо, към което Премиър лийг трябва да се стреми. Трудно ми е да кажа. Разбира се, понякога се опитваш да защитиш малко вратаря и може би има ситуации, в които той можеше да бъде защитен повече", добави той.