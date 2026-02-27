"Пушкаш Арена" – сцената на европейския финал

Популярни
  • 27 фев 2026 | 08:59
Будапеща ще бъде домакин на финала в Шампионска лига – признание от UEFA за модерната инфраструктура и организацията на унгарската столица. „Пушкаш Арена“, открита през 2019 година и с капацитет над 67 000 зрители, се утвърди като едно от най-модерните съоръжения в Европа.

Стадионът носи името на легендарния Ференц Пушкаш – символ на златната епоха на унгарския футбол. Неговата статуя се намира в отделен квартал на Будапеща и изобразява Пушкаш в момент на жонглиране с топката. Около него са разположени три детски фигури, вперили поглед в своя идол – силен символ на вдъхновението, което легендата продължава да дава на младите поколения.

Предстоящият финал няма да бъде просто футболен мач, а събитие с историческо измерение. Под светлините на „Пушкаш Арена“ Европа ще излъчи своя нов клубен крал, а Будапеща ще затвърди мястото си сред големите столици на футбола.

