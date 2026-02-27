Демикелис ще спасява Майорка в Ла лига

Аржентинецът Мартин Демикелис официално пое треньорския пост в Майорка. Клубът обяви, че е постигнал споразумение със специалиста до края на настоящия сезон, като в договора е включена и опция за удължаване с още една година.

Пред Демикелис стои изключително трудната задача да изведе отбора от зоната на изпадащите и да осигури стабилност до края на кампанията.

Martín Demichelis, new coach of RCD Mallorca ❤️🖤



The Argentinian coach signs until the end of the season with the option of an additional one.



Welcome home, Martίn. pic.twitter.com/BuTIcV1YpF — RCD_MallorcaEN 🇬🇧🇺🇸 (@RCD_MallorcaEN) February 26, 2026

Мартин Демикелис е приел с ентусиазъм възможността да се опита да стабилизира отбора в оставащите мачове. Той се отличава от останалите кандидати за поста с това, че не е настоявал за договор за минимум още един сезон освен оставащите 13 мача от първенството. Именно тази гъвкавост се оказа ключова.

Контрактът му е до края на сезона, но съществува възможност за продължаване на сътрудничеството му в Палма с още една година.

Въпреки че назначението на Демикелис е факт, той няма да води отбора в предстоящия мач. Пресконференцията преди двубоя с Реал Сосиедад ще бъде водена от Густаво Сивиеро, като от клуба потвърдиха, че именно той ще седи на резервната скамейка по време на срещата на „Сон Моиш“.

Досегашните две тренировки на отбора също бяха ръководени от Сивиеро, който е треньор на втория отбор на Майорка. Клубът е подготвил неговата временна регистрация като предпазна мярка, в случай че не бъде финализирана сделка с нов постоянен наставник преди мача.

В крайна сметка Майорка успя да финализира преговорите и да привлече Мартин Демикелис като заместник на Хагоба Арасате. Новият треньор обаче все още няма да е на пейката срещу баския тим, а ще изгледа двубоя от трибуните.