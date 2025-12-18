Лудогорец ще изиграе само две контроли в Турция

Лудогорец стартира зимната си подготовка на 4 януари 2026 г. Отборът ще се събере в турския курорт Белек, като тренировъчните занимания започват на 5 януари. По време на лагера в южната ни съседка шампионите ще изиграят два контролни мача:

На 11 януари – срещу унгарския Пакш

На 14 януари – срещу полския Ракув

Лудогорец ще остане в Белек до 20 януари. В същия ден тимът лети директно за Глазгоу, където на 22 януари му предстои мач от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу местния Рейнджърс. Отборът се прибира в България на 23 януари вечерта, като ще кацне във Варна.