  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Моци: Хубаво е, че ще играем срещу Левски, борим се за всичко

Моци: Хубаво е, че ще играем срещу Левски, борим се за всичко

  • 18 дек 2025 | 11:50
  • 959
  • 1

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори след жребия за 1/4-финалите за Sesame Купа на България. “Орлите” ще премерят сили с Левски в Разград.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

“В тази фаза всички отбори са добри, няма лесен съперник. Това е хубаво, че играем срещу тях. Надявам се, че ще бъде интересно за всички. Ще се опитаме, надявам се да нямаме пак контузени, защото за съжаление последните 6 месеца страдаме доста. Надявам се след Нова година да започнем с добра подготовка. Гледаме от мач за мач, следващият мач е най-важен. Борим се за всичко. Няма по-хубаво от това да играеш срещу добър отбор на хубав стадион.

Надявам се нашите момчета да разберат бързо изискванията на треньора и да стигнем далеко. Имаме още един мач от полусезона, после момчетата отиват да почиват. Ще имаме време да седнем и да поговорим за селекция”, заяви Моци.

