Хонда показа двигателя за Астън Мартин

  • 9 яну 2026 | 20:16
  • 400
  • 0
Хонда показа двигателя за Астън Мартин

Доставчикът на двигатели във Формула 1 Хонда се раздели с Ред Бул и от началото на 2026 е партньор на Астън Мартин, а днес японците показаха и първата снимка на мотора за Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Хонда вече публикува аудио запис със звука на новата задвижваща система, а днес на автомобилния салон в Токио беше представено и видео, показващо задвижващата система.

ФИА и производителите ще дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул
ФИА и производителите ще дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул

Официалното представяне на новата задвижваща система на Хонда ще е на 20 януари в Токио, а премиерата на новия AMR26 на Астън Мартин – на 9 февруари в Бахрейн, точно преди последния тест преди сезона.

Очаква се, че новата кола на Астън Мартин ще дебютира на тестовете в Барселона между 26 и 30 януари.

Ясно е кога ще бъде премиерата на Макларън
Ясно е кога ще бъде премиерата на Макларън
