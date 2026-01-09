Хонда показа двигателя за Астън Мартин

Доставчикът на двигатели във Формула 1 Хонда се раздели с Ред Бул и от началото на 2026 е партньор на Астън Мартин, а днес японците показаха и първата снимка на мотора за Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Хонда вече публикува аудио запис със звука на новата задвижваща система, а днес на автомобилния салон в Токио беше представено и видео, показващо задвижващата система.

The dates for your diary are in! 🗓️



Not long to go now until launch season gets underway for 2026 😎#F1 pic.twitter.com/Ffsou30a5K — Formula 1 (@F1) January 9, 2026

Официалното представяне на новата задвижваща система на Хонда ще е на 20 януари в Токио, а премиерата на новия AMR26 на Астън Мартин – на 9 февруари в Бахрейн, точно преди последния тест преди сезона.

Очаква се, че новата кола на Астън Мартин ще дебютира на тестовете в Барселона между 26 и 30 януари.

