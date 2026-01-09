Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ясно е кога ще бъде премиерата на Макларън

  • 9 яну 2026 | 20:11
  • 1242
  • 0
Отборът на Макларън във Формула 1 обяви официално къде и кога ще представи своите цветове за сезон 2026, в който британският тим ще защитава титлата при конструкторите, която спечели през последните две години.

Екипът от Уокинг ще покаже своите цветове на 9 февруари на специално събитие, което ще бъде организирано на пистата „Сахир“ в Бахрейн. Участие в него ще вземат Зак Браун, Андреа Стела, световният шампион Ландо Норис и неговият съотборник Оскар Пиастри.

Макларън реално ще е един от последните отбори, които ще покажат своите цветове за новия сезон заедно с Астън Мартин, чиято премиера също ще бъде на 9 февруари, но в Саудитска Арабия. Двата отбора ще имат шанса да изпробват своите коли още преди това, тъй като първият предсезонен тест ще се проведе в Барселона между 26 и 30 януари.

След това ще има още два тридневни теста в Бахрейн, които ще се проведат съответно от 11 до 13 февруари и от 18 до 20 февруари. Сезон 2026 ще стартира с Гран При на Австралия в Мелбърн между 6 и 8 март.

Снимки: Gettyimages

