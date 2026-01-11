Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Пилотът от Формула 2 Алекс Дън напусна през 2025 програмата за развитие на таланти на Макларън, но слуховете, че ще премине под шапката на Ред Бул не се потвърдиха, а сега той обясни, че напускането му е било "100 процента негово решение".

Дън влезе в програмата на Макларън през май 2024, а през октомври 2025 си тръгна. През миналия сезон тимът от Формула 1 даде възможност на ирландеца да кара в първата свободна тренировка в Гран При на Австрия, а след това получи и втори шанс на "Монца".

Who and what the drivers listened to in 2025 🎶#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/DKQiWYj1hw — Formula 2 (@Formula2) December 30, 2025

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

При обявяването на раздялата си с Макларън, пилотът от Формула 2 заяви, че решението е било „взаимно“. Така логата на Макларън изчезнаха веднага от колата му, но по-късно стана ясно, че той и през 2026 ще се състезава във Формула 2.

„Имам цел и изготвен план, а те са да стана пилот във Формула 1 - обясни Дън пред balls.ie. - Що се отнася до раздялата с Макларън, не мисля, че беше сложно, всъщност беше мое решение. Когато с баща ми го обсъждахме, той не беше 100% сигурен. Обикновено той е този, който е 100% сигурен! За мен това беше правилното решение. Чувствам се повече от комфортно с него. Мисля, че занапред ще бъдем в добра позиция.“

Как ще изглежда атаката на Никола Цолов и Кампос във Формула 2?

Според непотвърдена информация, Дън е подписал с доктор Хелмут Марко да е част от академията на Ред Бул, но това решение на бившия пилот не е било съгласувано с шефовете му. Това се е оказала и последната капка, преляла чашата в Ред Бул и съдбата на доктор Марко е била решена - той е вече пенсионер, Дън не влезе в програмата, но получи солидно обезщетение за разваления договор с Ред Бул.

Дън стартира сезон 2025 с амбицията да се бори за титлата във Формула 2, но също като във Формула 3 се видя, че той е много бърз пилот, който обаче допуска много грешки и предизвиква твърде много катастрофи, а загубените точки в такива инциденти го дръпнаха назад в класирането и той завърши пети в крайното класиране.

Ред Бул се раздели с общо четирима пилоти от младежката си програма

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages