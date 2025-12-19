Българския лъв за разликата между Формула 3 и Формула 2

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов дебютира във Формула 2 в последните два кръга от сезон 2025 в Катар и Абу Даби, където записа и първия си подиум в новия за него шампионат. В "Гостът на Sportal.bg" Никола разказа за основните разлики между автомобилите в двата шампионата.

"Както има много прилики, така има и много разлики. Поведението на колата в някои аспекти е много близка до Формула 3, това идва от ниския профил на гумите. Във Формула 2, когато имаш някакъв проблем, той е умножен по 20. Като изгубиш колата инерцията е толкова силна, че я изгубваш наистина. Не може да си играеш толкова много с нея. Със сигурност, доста по-тежка, тромава кола, турбото влиза в странни моменти понякога, което разбалансира колата. Мощността е много повече от Формула 3, въпреки че е само турбо", обясни Никола.

"Мисля, че бързо свикнах, все още има какво да се желае, мога да се чувствам по-комфортно всяко състезание, за да мога да си играя с нея или да я настроим по начин, по който да е по-бърза, въпреки че е по-трудна за каране. Все още се адаптирам, мисля си за начини, по които тя може да е по-бърза в зависимост от моя стил на каране, понеже аз ще си го променя".

Снимки: Борислав Трошев