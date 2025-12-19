Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов: В Австрия разбрах, че преминавам във Формула 2

Никола Цолов: В Австрия разбрах, че преминавам във Формула 2

  • 19 дек 2025 | 13:19
  • 213
  • 0

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше днес в "Гостът на Sportal.bg" и разказа за преминаването си от Формула 3, където стана вицешампион към шампионата, който е в подножието на Формула 1.

"В Австрия в събота, след квалификацията и спринтовото състезание, имах среща с Хелмут (Марко, б.р.), който ми каза, че всичко е ок за догодина, че всичко е готово, ще стане и така нататък. Реално, ние в Барселона имахме разговор, който решаваше нещата, но на “Ред Бул Ринг” сякаш ми потвърди още преди неделното състезание, където отново се справих добре. Там беше моментът, в който беше решено", обясни Никола.

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

"Може би това махна малко напрежение от мен. Целият месец беше толкова позитивен цялостно, от гледна точка на шоуръна преди това, и всичко, което ми се случи, събрах добра енергия и се почувствах много добре. Всичко се получи позитивно, въпреки несъбраните точки потенциално, които можех да имам. Пак съм много доволен и аз не възприемам Австрия като загуба."

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул
Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Моторни спортове

Никола Цолов за най-трудната му писта догодина

Никола Цолов за най-трудната му писта догодина

  • 19 дек 2025 | 13:40
  • 162
  • 0
Българския лъв за разликата между Формула 3 и Формула 2

Българския лъв за разликата между Формула 3 и Формула 2

  • 19 дек 2025 | 13:26
  • 179
  • 0
Исак Хаджар ще трябва да се научи да не избухва

Исак Хаджар ще трябва да се научи да не избухва

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 249
  • 0
Монтоя: Австрийците искат да установят диктатура в Ред Бул

Монтоя: Австрийците искат да установят диктатура в Ред Бул

  • 19 дек 2025 | 11:39
  • 781
  • 0
Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

  • 19 дек 2025 | 11:34
  • 1393
  • 0
Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

  • 19 дек 2025 | 11:28
  • 646
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 3825
  • 3
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2712
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 7657
  • 41
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 9016
  • 19
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4063
  • 56
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 7471
  • 14