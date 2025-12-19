Никола Цолов: В Австрия разбрах, че преминавам във Формула 2

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше днес в "Гостът на Sportal.bg" и разказа за преминаването си от Формула 3, където стана вицешампион към шампионата, който е в подножието на Формула 1.

"В Австрия в събота, след квалификацията и спринтовото състезание, имах среща с Хелмут (Марко, б.р.), който ми каза, че всичко е ок за догодина, че всичко е готово, ще стане и така нататък. Реално, ние в Барселона имахме разговор, който решаваше нещата, но на “Ред Бул Ринг” сякаш ми потвърди още преди неделното състезание, където отново се справих добре. Там беше моментът, в който беше решено", обясни Никола.

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

"Може би това махна малко напрежение от мен. Целият месец беше толкова позитивен цялостно, от гледна точка на шоуръна преди това, и всичко, което ми се случи, събрах добра енергия и се почувствах много добре. Всичко се получи позитивно, въпреки несъбраните точки потенциално, които можех да имам. Пак съм много доволен и аз не възприемам Австрия като загуба."

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев