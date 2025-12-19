Исак Хаджар ще трябва да се научи да не избухва

Исак Хаджар ще е съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул догодина, след като записа впечатляващ първи сезон във Формула 1 в Рейсинг Булс. Французинът, известен като „Малкия Прост“ се отличава с емоционалните си изблици по радиото в общуването с бокса, но бившият пилот във Формула 1 Антъни Дейвидсън обясни, че това ще трябва да се промени.
„Мисля, че Исак ще трябва да се научи да не избухва по радиото – обясни британецът. – Той ще трябва да поработи по това, тъй като ще се бори с Макс Верстапен в Ред Бул.
Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката
„Исак направи брилянтен първи сезон в Рейсинг Булс, но подобно поведение по радиото няма да бъде толерирано в Ред Бул. Същото важи и за разговорите в бокса. Но няма спор, че е много забавно и забавлява тв зрителите.
„Що се отнася до сравненията с Прост, мисля, че той е по-остър от Ален. По-емоционален и определено по-остър.“