Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Монтоя: Австрийците искат да установят диктатура в Ред Бул

Монтоя: Австрийците искат да установят диктатура в Ред Бул

  • 19 дек 2025 | 11:39
  • 458
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е на мнение, че австрийските шефове на компанията Ред Бул искат да наложат централизиран контрол върху едноименния тим. Тези промени идват след бурната 2025 година, в която беше уволнен шефът на тима Кристиан Хорнър, а веднага след края на сезона стана ясно, че доктор Хелмут Марко се пенсионира, въпреки че има договор до края на 2026 година.

„От това, което знам аз, то австрийците искат да имат повече участие в управлението на тима, но това е нож с две остриета – обясни Монтоя. – Ако обаче те установят по-сериозен контрол върху отбора, то това се превръща в диктатура. Не искам да използвам тази дума, но в такъв случай ще има само един начин, по който да се правят нещата, ще се гледа в една посока и ще има един лидер.“

Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката
Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

Освен Хорнър и доктор Марко, Ред Бул се раздели в последните месеци и с най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи, Джонатан Уитли стана тим шеф на Ауди, а Роб Маршал отиде в Макларън.

На мястото на Хорнър дойде Лоран Мекис от Рейсинг Булс, като той записа 6 победи в първите 12 състезания начело на тима, а Макс Верстапен се бори за световната титла до последното състезание за годината в Абу Даби.

В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?
В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?
Снимки: Gettyimages

