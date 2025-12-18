Макс Верстапен официално сменя №33 за сезон 2026 във Формула 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е първият пилот, който се възползва от новото правило в спорта, позволяващо на пилотите да сменят своите състезателни номера преди началото на всеки сезон.

Както е известно от 2014 година насам всеки пилот има правото да избере с кой номер между 2 и 99 да се състезава, а само действащият световен шампион има правото да използа №1, ако поиска. През последните четири години Верстапен използва именно №1, но догодина №1 ще се използва от новия световен шампион Ландо Норис.

Принципно това щеше да означава, че Верстапен ще трябва да се върне към №33, с който се състезаваше между 2015 и 2021. Наскоро обаче правилата във Формула 1 бяха променени и вече пилотите могат да променят своите номера, ако преценят и Верстапен стори това, избирайки да се състезава с №3, който в миналото беше зает от Дениъл Рикардо. Австралиецът обаче вече не се състезава във Формула 1, което позволява на Верстапен да вземе №3.

„Любимата ми цифра винаги е била 3, с изключение на 1. Сега можем да сменяме, ще карам с №3. 33 ми харесваше, но предпочитам само една 3-ка вместо две. Винаги съм казвал, че това представлява двойно щастие, но, разбира се, аз вече имах моя късмет във Формула 1“, обясни Верстапен пред Viaplay.

