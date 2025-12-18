Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен официално сменя №33 за сезон 2026 във Формула 1

Макс Верстапен официално сменя №33 за сезон 2026 във Формула 1

  • 18 дек 2025 | 13:37
  • 1678
  • 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е първият пилот, който се възползва от новото правило в спорта, позволяващо на пилотите да сменят своите състезателни номера преди началото на всеки сезон.

Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис
Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Както е известно от 2014 година насам всеки пилот има правото да избере с кой номер между 2 и 99 да се състезава, а само действащият световен шампион има правото да използа №1, ако поиска. През последните четири години Верстапен използва именно №1, но догодина №1 ще се използва от новия световен шампион Ландо Норис.

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Принципно това щеше да означава, че Верстапен ще трябва да се върне към №33, с който се състезаваше между 2015 и 2021. Наскоро обаче правилата във Формула 1 бяха променени и вече пилотите могат да променят своите номера, ако преценят и Верстапен стори това, избирайки да се състезава с №3, който в миналото беше зает от Дениъл Рикардо. Австралиецът обаче вече не се състезава във Формула 1, което позволява на Верстапен да вземе №3.

„Любимата ми цифра винаги е била 3, с изключение на 1. Сега можем да сменяме, ще карам с №3. 33 ми харесваше, но предпочитам само една 3-ка вместо две. Винаги съм казвал, че това представлява двойно щастие, но, разбира се, аз вече имах моя късмет във Формула 1“, обясни Верстапен пред Viaplay.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 6072
  • 1
Арвид Линдблад: Само доктор Марко вярваше в мен

Арвид Линдблад: Само доктор Марко вярваше в мен

  • 17 дек 2025 | 21:26
  • 1585
  • 2
Шарл Леклер: Догодина ще сме по-силни

Шарл Леклер: Догодина ще сме по-силни

  • 17 дек 2025 | 20:27
  • 2537
  • 5
Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

  • 17 дек 2025 | 19:22
  • 2454
  • 1
Хаджар: Догодина всички започваме от нулата

Хаджар: Догодина всички започваме от нулата

  • 17 дек 2025 | 18:49
  • 969
  • 1
В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

  • 17 дек 2025 | 18:32
  • 3929
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 21872
  • 71
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 45598
  • 112
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 24640
  • 36
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 16079
  • 20
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 8305
  • 4
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 6072
  • 1