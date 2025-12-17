В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

В Ред Бул са наясно, че няма да имат шанс за силно представяне през новия сезон във Формула 1 и затова заложиха всичко на битката за световната титла през 2025 година. Това твърди бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя.

Макс Верстапен направи страхотно завръщане в челото през втората половина на сезона, а в Ред Бул до последно подобряваха и развиваха RB21, но в крайна сметка Ландо Норис детронира Макс, който остана на 2 точки от петата си поредна световна титла. Макларън пък спечели за втори пореден път титлата при конструкторите, като това стана факт още в Сингапур.

„От това, което разбирам, Ред Бул ще имат трудности през новия сезон заради задвижващата система – обясни Монтоя. – В Ред Бул знаеха, че няма да имат шанс да се борят за титлата през 2026 и по тази причина натискаха много сериозно в развитието на колата за 2025.

„Макс Верстапен се справи отлично и пилотира много добре, но той спечели тези победи и квалификации защото колата му получи много подобрения през втората половина на сезона, докато в Макларън спряха развитието на своя болид и прехвърлиха фокуса си върху 2026.“

Ред Бул ще използва от началото на следващия сезон собствена задвижваща система, базирана на двигателя на Хонда и развита със съдействието на Форд Пърформанс, а Хонда става ексклузивен партньор на Астън Мартин.

Снимки: Imago