  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

  • 17 дек 2025 | 19:22
  • 326
  • 0

Доктор Хелмут Марко напуска Ред Бул и Формула 1 в края на месеца, а от Servus TV го попитаха дали той ще продължи да работи с Макс Верстапен, след като си тръгне от световния шампионат.

„Разбира се, винаги съм готов да помогна на Макс. Но той е 4-кратен световен шампион, вече е един от най-добрите пилоти в света, няма особена нужда от съветници – обясни доктор Марко. – Макс вече няма нужда от мен. Той знае много, постигнал е много успехи, натрупа огромен опит. Мисля, че ще видим още много негови успехи.

„Догодина ще има нови правила за автомобилите и двигателите, а Ред Бул за първи път ще произвежда самостоятелно задвижващи системи. Това е сериозна крачка, свързана с много риск. Но ние с Диди Матешиц винаги сме смятали, че без риск няма удоволствие.

„Догодина ще има нови правила за автомобилите и двигателите, а Ред Бул за първи път ще произвежда самостоятелно задвижващи системи. Това е сериозна крачка, свързана с много риск. Но ние с Диди Матешиц винаги сме смятали, че без риск няма удоволствие.

„Самостоятелното създаване и развитие на двигатели е трудоемка и скъпа задача, може да има проблеми, но досега всичко върви много добре.“

Снимки: Gettyimages

