  3. Нова песен за Стоичков и Барселона се появи в YouTube

  • 16 дек 2025 | 18:45
  • 346
  • 0
Нова песен, посветена на подвизите на Христо Стоичков с екипа на Барселона, се появи в YouTube. В нея легендарният български футболист е възпят на испански език заради страстта, с която защитаваше цветовете на каталунците.

“От България дойде един боец със страст и огън в неговите очи. Христо Стоичков: сила и гол. Вечна легенда в нашата песен. Силна левачка, ярост и чест, всеки мач беше като битка. Винаги обичан заради своя плам, с характер беляза своята ера. Стоичков: вечен капитан, огънят на номер 8. Барселона, пази своята страст, твоята легенда е наша гордост. Пет титли, още една в Шампионската лига, както и “Златната топка” през 94-та, твоите голове бяха благословия. Уникален и гений и вроден идол. Ти твореше история с “Дрийм тийм”, останал в паметта. Хвърляше се винаги в битка с несломимо сърце. Благодарим, Стоичков, за твоите сила и страст. Барселона никога няма да те забрави, Стоичков: огън и страст”, се пее в песента на изпълнителя Kaiser Sozo.

Снимки: Imago

