
  2. Астън Вила
Барселона се интересува от бренител на Астън Вила

  • 17 дек 2025 | 01:41
Един от основните цели на Барселона е привличането на централен защитник, играещ с ляв крак. След напускането на Иниго Мартинес позицията за партньор на Пау Кубарси в центъра на отбраната остана свободна. Въпреки доброто представяне на Жерар Мартин на този пост, изглежда, че клубът продължава да търси играч с точно такъв профил и на сцената излиза ново име.

Докато доскоро Нико Шлотербек изглеждаше като приоритет, а Алесандро Бастони – като „невъзможна мечта“, сега нов футболист е следен отблизо от „блаугранас“. Според „ESPN“, става въпрос за Пау Торес. Както твърди цитираната медия, Пау Торес е централен защитник, който винаги е бил на радара на каталунския гранд заради отличното му изнасяне на топката. Всъщност, клубът обмисляше привличането му още докато той играеше в Ла Лига за Виляреал, но в крайна сметка Астън Вила го купи за около 40 милиона евро. От Барселона са наясно, че преговорите с отбора от Висшата лига няма да бъдат никак лесни, тъй като Торес е ключова фигура в схемата на Унай Емери. Въпреки това, информацията на „ESPN“ сочи, че бившият играч на „жълтата подводница“ би бил склонен да се завърне в Испания, ако каталунците вземат твърдо решение да го привлекат.

Разбира се, испанският национал не е единствената опция. Както се съобщава от известно време, Нико Шлотербек е друго от имената, които се харесват най-много за позицията на ляв централен защитник. Финансовите изисквания на германеца може да достигнат 14-15 милиона евро брутна заплата, а Борусия Дортмунд би бил готов да го пусне за около 50 милиона евро, тъй като договорът му е до 2027 г. и през лятото ще навлезе в последната си година.

Който и да бъде избран за подсилване на защитната линия – Пау Торес или Нико Шлотербек – Барса първо ще трябва да реши проблемите си с Финансовия феърплей, тъй като в момента не спазва правилото 1:1. За следващия летен трансферен прозорец казуси като тези с Роберт Левандовски или Андреас Кристенсен, чиито договори изтичат, ако не бъдат подновени, или Роналд Араухо, който в момента е извън първия отбор, трябва да помогнат за определяне на пазарните приоритети и биха могли да дадат финансов тласък на клуба.

