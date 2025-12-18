Симеоне: Не мисля, че беше трудно

Атлетико Мадрид се класира за осминафиналите на Купата на краля след трудна победа с 3:2 над Атлетико Балеарес в Майорка в сряда вечер, макар и с напрегнат завършек. След мача треньорът Диего Симеоне коментира срещата. Според него това не е бил труден мач за неговия отбор, въпреки резултата.

„През първото полувреме, при резултат 0:2, контролирахме добре мача. Имахме шанс преди техния гол, който можехме да завършим по-добре, а след това резултатът стана 1:2. През втората част те имаха две много добри възможности да изравнят, но ние направихме резултата 1:3. Първата дузпа може би беше оправдана, но не мисля, че втората беше такава, и това доведе мача до по-оспорвана фаза“, заяви Симеоне.

„Не бяхме изненадани от съперника. Бяхме ги гледали и знаехме, че играят много добре. Срещу Еспаньол те поведоха и успяха да задържат преднината си, защитавайки се добре, както направиха и тук – с контраатаки, комбинативна игра, изнасяне на топката отзад и опасности при статични положения, в които са много добри. Те елиминираха Еспаньол, който играе силно. Ние изиграхме добър мач“, допълни наставникът.

Драматични развръзки за Купата на краля, Атлетико Мадрид се промъкна напред

Героят за "дюшекчиите" отново бе Антоан Гризман с двата си гола в мача. Похвали и вратарят Хуан Мусо.

„Това е важно за него, защото го прави по-щастлив и доволен. Това е, което той иска: да вкарва голове, да помага на отбора и да стигне възможно най-далеч във всички турнири. Той работи много усърдно, което ми хареса. Тръгвам си доволен от цялостното представяне. Мусо беше най-добрият, което ме радва; затова е там – да прави спасявания. А отборът имаше силата да победи“, доволен е аржентинецът.

Той коментира и контузията на Клеман Лангле, като се надява да не е нещо сериозно: „Да се надяваме, че е възможно най-леко. Ще изчакаме резултатите от прегледите.“

След това той бе попитан дали резултатът е бил справедлив.

„Справедливостта е нещо, за което винаги говорим. Когато единият отбор е силен, а другият не, става несправедливо, но футболът е свързан със сила и качество. Колкото по-добри са играчите, толкова повече качество има и толкова по-лесно се вкарват голове. Понякога това се случва на нас срещу други отбори, а този път се случи така“, смята специалистът.

Той не бе съгласен с твърдението, че това е бил труден мач за неговия отбор.

„Не мисля, че беше трудно. Винаги имахме усещането, че могат да изравнят, но не беше толкова напрегнато. Имаше изолирани ситуации, онези положения „един на един“, които Хуан спаси много добре, но ние контролирахме мача до последните 8-10 минути, когато спряхме да атакуваме. Опитвахме се да спечелим през цялото време“, завърши Симеоне.

Снимки: Gettyimages