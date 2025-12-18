Популярни
  Нападател се раздели с Ямбол 1915

  • 18 дек 2025 | 14:51
  • 415
  • 0
Нападателят Георги Георгиев вече не е част от състава на третодивизионния Ямбол 1915. Юношата на Марица (Пловдив) се присъедини към клуба през лятото, но дълго време лекуваше контузия в глезена и не бе на разположение за мачовете в Югоизточна Трета лига, където тимът заема шестото място в класирането след есенния дял от първенството.

В кариерата си 28-годишният нападател е играл още за Марица, Ловеч и Спартак (Плевен) във Втора лига, както и за втория отбор на Локомотив (Пловдив), Гигант (Съединение) и Асеновец (Асеновград).

