Нападател се раздели с Ямбол 1915

Нападателят Георги Георгиев вече не е част от състава на третодивизионния Ямбол 1915. Юношата на Марица (Пловдив) се присъедини към клуба през лятото, но дълго време лекуваше контузия в глезена и не бе на разположение за мачовете в Югоизточна Трета лига, където тимът заема шестото място в класирането след есенния дял от първенството.

В кариерата си 28-годишният нападател е играл още за Марица, Ловеч и Спартак (Плевен) във Втора лига, както и за втория отбор на Локомотив (Пловдив), Гигант (Съединение) и Асеновец (Асеновград).