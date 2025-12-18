Популярни
НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  2. Ямбол 1915
Новият треньор на ФК Ямбол си избра помощници

  • 18 дек 2025 | 08:46
  • 521
  • 0

Новият старши треньор на едноименния тим на Ямбол Николай Жечев сформира екипа си от помощници. Единият е Иван Жечев – достатъчно добре познато име на ямболската футболна общественост и като футболист, и като помощник треньор в клуба.

Другият е Ивелин Калинчев – треньор на вратарите. Той води отбора през есента след раздялата с предишния наставник. Под ръководството на Калинчев, ФК Ямбол записа 5 победи от 8 мача и отстрани Вихрен (Сандански) в турнира за купата на България.

Пред клубния сайт, Николай Жечев обяви и целите пред екипа му и отбора за настоящия сезон – класиране в Топ 3 на първенството на Югоизточната Трета лига и спечелване на купата на Аматьорската лига, на която отборът му е актуален носител.

Снимки: fcyambol1915.com

