Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев стана старши треньор на ФК Ямбол

Николай Жечев стана старши треньор на ФК Ямбол

  • 16 дек 2025 | 09:39
  • 193
  • 0

Николай Жечев е новият треньор на едноменния отбор на град Ямбол. Той наследява на поста Ивелин Калинчев. 51-годишния Жечев идва от ОФК Несебър, където за последно беше директор на детско-юношеската школа на клуба. Пред това е работил там като треньор на юношеските гарнитури. През последните години беше старши треньор на мъжкия отбор на Несебър, като го води и във Втора лига през миналия сезон. В състезателната си кариера, Жечев играе като защитник и халф за Черноморец (Бургас), Несебър, Равда и Тунджа (Ямбол).

Той ще е третия пореден старши треньор на ФК Ямбол през настоящата кампания след Ахмед Хикмет, който пък беше наследен от Ивелин Калинчев.

Снимка: fcyambol1915.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 2017
  • 0
Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

  • 15 дек 2025 | 20:15
  • 1936
  • 0
Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

  • 15 дек 2025 | 20:04
  • 1275
  • 1
Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

  • 15 дек 2025 | 19:53
  • 5692
  • 24
Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

  • 15 дек 2025 | 19:47
  • 1311
  • 0
Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

  • 15 дек 2025 | 19:45
  • 1073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 37259
  • 57
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 40799
  • 136
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 2623
  • 0
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 4282
  • 4
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 3128
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 24678
  • 16