Николай Жечев стана старши треньор на ФК Ямбол

Николай Жечев е новият треньор на едноменния отбор на град Ямбол. Той наследява на поста Ивелин Калинчев. 51-годишния Жечев идва от ОФК Несебър, където за последно беше директор на детско-юношеската школа на клуба. Пред това е работил там като треньор на юношеските гарнитури. През последните години беше старши треньор на мъжкия отбор на Несебър, като го води и във Втора лига през миналия сезон. В състезателната си кариера, Жечев играе като защитник и халф за Черноморец (Бургас), Несебър, Равда и Тунджа (Ямбол).

Той ще е третия пореден старши треньор на ФК Ямбол през настоящата кампания след Ахмед Хикмет, който пък беше наследен от Ивелин Калинчев.

Снимка: fcyambol1915.com