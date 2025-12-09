Пет мача за ФК Ямбол в подготовката

Четири приятелски срещи договори едноименният тим на град Ямбол за зимната си подготовка. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, отборът ще играе междуобластна квалификация на Южна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Предстои да се уточни датата за първата тренировка на тима. Вариантите са 8-и или 12-и януари 2026 година.

Програмата за мачовете:

17 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

24 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Спартак (Пловдив)

28 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Несебър (Несебър)

31 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец II (Бургас)

7 февруари купа АФЛ: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)

Снимка: fcyambol1915.com