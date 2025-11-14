Клоп ще има нова работа по време на Световното

Бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп ще бъде телевизионен коментатор за MagentaTV по време на Световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада, съобщиха от канала.
„Наистина искам да преживея това Световно първенство от гледна точка на експерт. В същото време знам, че този маратонски турнир ще представи свои собствени уникални предизвикателства“, каза Клоп.
Той вече има известен телевизионен опит, тъй като е работил с германския телевизионен оператор ZDF на Мондиал 2006 и Евро 2008.
Преди това MagentaTV беше обявила, че шампионът от Световното първенство през 2014-а Томас Мюлер ще бъде експерт по време на турнира.
Телевизията ще излъчи всички 104 мача от Световното първенство следващата година, а платената стрийминг услуга има ексклузивните права за 44 мача.
Клоп подаде оставка от Ливърпул миналата година и от началото на 2025-а е глобален ръководител на футбола за Ред Бул, където отговорностите му включват съвместно управление на клуба от Бундеслигата РБ Лайпциг.