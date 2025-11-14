Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Клоп ще има нова работа по време на Световното

Клоп ще има нова работа по време на Световното

  • 14 ное 2025 | 15:22
  • 523
  • 0
Клоп ще има нова работа по време на Световното

Бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп ще бъде телевизионен коментатор за MagentaTV по време на Световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада, съобщиха от канала.

„Наистина искам да преживея това Световно първенство от гледна точка на експерт. В същото време знам, че този маратонски турнир ще представи свои собствени уникални предизвикателства“, каза Клоп.

Той вече има известен телевизионен опит, тъй като е работил с германския телевизионен оператор ZDF на Мондиал 2006 и Евро 2008.

Преди това MagentaTV беше обявила, че шампионът от Световното първенство през 2014-а Томас Мюлер ще бъде експерт по време на турнира.

Телевизията ще излъчи всички 104 мача от Световното първенство следващата година, а платената стрийминг услуга има ексклузивните права за 44 мача.

Клоп подаде оставка от Ливърпул миналата година и от началото на 2025-а е глобален ръководител на футбола за Ред Бул, където отговорностите му включват съвместно управление на клуба от Бундеслигата РБ Лайпциг. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

  • 14 ное 2025 | 14:53
  • 584
  • 0
Мбапе напусна лагера на Франция

Мбапе напусна лагера на Франция

  • 14 ное 2025 | 14:37
  • 2481
  • 3
Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

  • 14 ное 2025 | 14:22
  • 941
  • 0
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 20665
  • 22
Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

  • 14 ное 2025 | 14:03
  • 438
  • 0
Кристиано Роналдо може да пропусне началото на Световното първенство заради червения картон в Дъблин

Кристиано Роналдо може да пропусне началото на Световното първенство заради червения картон в Дъблин

  • 14 ное 2025 | 13:33
  • 6557
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Монтела говори преди мача с България

Монтела говори преди мача с България

  • 14 ное 2025 | 16:51
  • 206
  • 0
Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 13699
  • 41
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 20665
  • 22
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 9956
  • 5
Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 16:33
  • 293
  • 0
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 8296
  • 7