Роналдо може да стане част от култова филмова поредица, разкри Вин Дизел

Кристиано Роналдо може да стане част от една от най-големите филмови поредици в света. Популярният актьор и продуцент Вин Дизел потвърди в социалните мрежи, че е написана специална роля за португалската звезда в следващия филм от поредицата „Бързи и яростни“.

Актьорът, който играе Доминик Торето, публикува в Instagram снимка с Роналдо, подклаждайки спекулациите за поява на CR7 на големия екран. „Всички ме питаха дали ще бъде част от митологията на „Бързи и яростни“… Трябва да ви кажа, че той е истинска легенда. Написах роля за него“, разкри Вин Дизел в публикация, в която отбеляза португалеца.

Звездата на Ал-Насър наближава края на спортната си кариера и вече подготвя бъдещето си извън терена. През април тази година Роналдо обяви стартирането на собственото си филмово студио Marv, заедно с известния режисьор и продуцент Матю Вон. От друга страна, следващият филм от поредицата на Вин Дизел ще бъде „Бързи и яростни 11“, засега известен като „Fast Forever“. Продукцията е обявена за финал на популярния франчайз, започнал през 2001 г. Въпреки че премиерата претърпя забавяния, филмът трябва да излезе по кината през 2026 г., което дава време на Роналдо да направи своя дебют на големия екран в блокбъстър. През годините поредицата „Бързи и яростни“ е представила множество известни имена на екрана: Дуейн Джонсън - Скалата, Джон Сина, Джейсън Момоа, Карди Би, Лудакрис. Ако "трансферът" се потвърди, Кристиано ще се превърне в една от най-големите изненади в историята на франчайза.

Наскоро португалската легенда разшири и бизнеса си в Испания. След Pestana CR7, хотел от собствената му верига, капитанът на националния отбор на Португалия ще стартира нова луксозна инвестиция – клуб, наречен Vega. Членството в клуба обаче няма да е достъпно за всички. Най-скъпата карта за „Основател“ ще бъде достъпна само с покана и ще изисква еднократна такса от 15 000 евро. Тя включва доживотен достъп и приоритетни резервации, а клиентите няма да имат право да влизат с телефон. Годишната такса за „Местен член“ ще възлиза на 2300 евро годишно, плюс първоначална такса от 2000 евро.