Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Роналдо може да стане част от култова филмова поредица, разкри Вин Дизел

Роналдо може да стане част от култова филмова поредица, разкри Вин Дизел

  • 13 дек 2025 | 19:30
  • 142
  • 0
Роналдо може да стане част от култова филмова поредица, разкри Вин Дизел

Кристиано Роналдо може да стане част от една от най-големите филмови поредици в света. Популярният актьор и продуцент Вин Дизел потвърди в социалните мрежи, че е написана специална роля за португалската звезда в следващия филм от поредицата „Бързи и яростни“.

Актьорът, който играе Доминик Торето, публикува в Instagram снимка с Роналдо, подклаждайки спекулациите за поява на CR7 на големия екран. „Всички ме питаха дали ще бъде част от митологията на „Бързи и яростни“… Трябва да ви кажа, че той е истинска легенда. Написах роля за него“, разкри Вин Дизел в публикация, в която отбеляза португалеца.

Звездата на Ал-Насър наближава края на спортната си кариера и вече подготвя бъдещето си извън терена. През април тази година Роналдо обяви стартирането на собственото си филмово студио Marv, заедно с известния режисьор и продуцент Матю Вон. От друга страна, следващият филм от поредицата на Вин Дизел ще бъде „Бързи и яростни 11“, засега известен като „Fast Forever“. Продукцията е обявена за финал на популярния франчайз, започнал през 2001 г. Въпреки че премиерата претърпя забавяния, филмът трябва да излезе по кината през 2026 г., което дава време на Роналдо да направи своя дебют на големия екран в блокбъстър. През годините поредицата „Бързи и яростни“ е представила множество известни имена на екрана: Дуейн Джонсън - Скалата, Джон Сина, Джейсън Момоа, Карди Би, Лудакрис. Ако "трансферът" се потвърди, Кристиано ще се превърне в една от най-големите изненади в историята на франчайза.

Наскоро португалската легенда разшири и бизнеса си в Испания. След Pestana CR7, хотел от собствената му верига, капитанът на националния отбор на Португалия ще стартира нова луксозна инвестиция – клуб, наречен Vega. Членството в клуба обаче няма да е достъпно за всички. Най-скъпата карта за „Основател“ ще бъде достъпна само с покана и ще изисква еднократна такса от 15 000 евро. Тя включва доживотен достъп и приоритетни резервации, а клиентите няма да имат право да влизат с телефон. Годишната такса за „Местен член“ ще възлиза на 2300 евро годишно, плюс първоначална такса от 2000 евро.

Следвай ни:

Още от Булевард

Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

  • 13 дек 2025 | 13:39
  • 3833
  • 1
Секси журналистка пак акцентира върху деколтето си

Секси журналистка пак акцентира върху деколтето си

  • 12 дек 2025 | 16:22
  • 3106
  • 11
Емили напомни за апетитните си форми със секси фотосесия

Емили напомни за апетитните си форми със секси фотосесия

  • 12 дек 2025 | 16:17
  • 3538
  • 3
Николета остана по бельо за секси селфита

Николета остана по бельо за секси селфита

  • 12 дек 2025 | 16:10
  • 3242
  • 7
Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

  • 12 дек 2025 | 11:28
  • 2145
  • 3
Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

  • 11 дек 2025 | 00:38
  • 3038
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46224
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31023
  • 21
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2078
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13562
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42893
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6446
  • 10